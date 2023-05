RM Sotheby’s a décidément le nez pour dénicher certaines des plus importantes (et des plus belles) Ferrari de l’histoire. Alors qu’elle s’apprête à vendre l’ancienne F40 d’Alain Prost (quadruple champion du monde de Formule 1), la maison de vente aux enchères, basée au Canada, a mis la main sur un autre modèle unique : le premier prototype de la Ferrari 365 GTB/4 Daytona.

Cet exemplaire, extrêmement rare, sera mis en vente du 22 au 26 mai. Mais avant cela, il est temps de nous plonger dans le passé de la sublime italienne.

Ferrari contre Lamborghini : la contre-attaque

À la fin des années 1960, le monde des voitures de sport était à la croisée des chemins. Avec l'introduction de la Miura P400, de Lamborghini (voir ci-dessous), et de sa conception révolutionnaire à moteur central, certains pensaient que cette innovation allait représenter l’avenir des voitures à hautes performances. Autrement dit, les modèles à moteur avant commenceraient à perdre leur popularité.

Encouragé par le succès de la Miura, Ferrari savait que la remplaçante de la 275 GTB/4 devait avoir quelque chose de spectaculaire et de nouveau pour mener la lutte contre Lamborghini. Mais plutôt que de passer au moteur central, il a été décidé que le V-12 placé à l’avant resterait, aux côtés de la carrosserie signé Pininfarina. La raison était simple : si la formule actuelle marchait pour Ferrari et ses clients, pourquoi réinventer la chose tout en risquant de briser cette machine bien huilée ?

D’autant plus que Lamborghini n’était encore qu’un caillou dans la chaussure de Maranello et qu’il n'y avait personne de meilleur pour construire des GT à douze cylindres et à moteur avant que Ferrari.

Un an après la sortie de la Miura, soit en 1967, ce premier prototype (il en existera six en tout) de la 365 GTB/4 Daytona voit le jour. À première vue, la voiture proposée ici semble se situer entre une 275 GTB/4 et une 365 GTB/4 Daytona, mais cette voiture est bien plus qu'une étude de conception pour déterminer l'avenir de Ferrari.

En son cœur se trouve un moteur Colombo tout à fait unique, que l'on ne verra dans aucune autre voiture de route de Ferrari à l'époque. Désigné Tipo 243 en interne, il est équipé d'un carter sec, de têtes à trois soupapes, au lieu des quatre soupapes habituelles par cylindre, d'un double allumage, de deux bougies par cylindre et est surmonté de six carburateurs Weber 40 DCN18. Le bloc lui-même est basé sur celui d'une 330 GT mais a été alésé à 4 380 cm3.

Ce qu'il faut retenir à propos de ce moteur unique et radicalement repensé, c'est qu'il présente des similitudes avec les moteurs des prototypes de course 330 P4, soit la voiture qui a remporté de nombreuses épreuves pour la marque ainsi que la triple victoire historique de Ferrari aux 24 Heures de Daytona en 1967.

Un pan d’histoire

La vie de notre prototype, le châssis numéro 10287, commence avec le comte Vincenzo Balestrieri, un industriel italien qui s'est fait connaître grâce à ses exploits sportifs, en particulier les courses de bateaux à moteur offshore. Plutôt que de prendre livraison de son coupé Daytona, Enzo Ferrari lui a prêté le châssis numéro 10287 pour en profiter en attendant sa Daytona Spider, et le prototype a été restitué à Maranello à l’arrivée de cette dernière.

La voiture va passer entre de nombreuses mains jusqu’aux années 1990 (après avoir été vendue une première fois en 1972) avant de finalement être acquise par le père de l’actuel propriétaire, aux Pays-Bas en 2003. Elle a, depuis, été soigneusement restaurée par des spécialistes hollandais de Ferrari et a été certifié Ferrari Classiche : elle a conservé son châssis d'origine et son moteur unique. Le prototype a même été exposé au Musée de Ferrari entre 2015 et 2016.

Le numéro de châssis 10287 (dont le prix n’est pas encore connu) se trouve précisément au milieu de deux des modèles les plus importants de Ferrari ; la 275 GTB/4 et la 365 GTB/4, comme expliqué précédemment. Mécaniquement et esthétiquement, il reste unique mais immédiatement reconnaissable comme la transition entre ces deux modèles.

Combinant un groupe moto-propulseur unique et un style faisant écho aux 275 et 365 GTB/4, il offre le meilleur des deux voitures avec sa propre histoire fascinante à raconter. Il serait difficile de sous-estimer son importance car il représente le point culminant d’une grande partie de la collection Ferrari.