La traditionnelle vente aux enchères de RM Sotheby’s, au Concorso d'Eleganza Villa D'Este, se tiendra le 20 mai 2023 dans le splendide cadre de Villa Erba, sur les bords du lac de Côme. Au programmes 20 lots (sur 56) qui dépassent le million d’euros et tout un tas de Ferrari !

Qui veut acheter des millions ?

Déjà évoquée sur Motor1 il y a une semaine, la star de la vente sera cette Ferrari 312 PB de 1972 (voir ci-dessus) estimée entre 14 000 000 € et 18 000 000 0 €. Cette pièce de collection est un exemple extrêmement rare de voiture de course dérivée des Formule 1 de l’époque. Elle est équipée du même moteur 12 cylindres de 3,0 litres et a été le dernier prototype sportif, fabriqué par la division sportive de Ferrari, à concourir et à remporter le Championnat du monde des voitures de sport. Et son palmarès ne s’arrête pas là puisqu’elle a remporté les 1 000 kilomètres de Buenos Aires en 1972 et les 1 000 kilomètres du Nürburgring la même année. Ce monstre de puissance attend son nouveau propriétaire depuis 2010.

La deuxième plus grosse estimation de cette vente aux enchères est aussi une Ferrari, et non des moindres, puisqu’il s’agit d’une 250 GT SWB Berlinetta par Scaglietti de 1961 (voir ci-dessus). Évaluée entre 7 500 000 € et 8 500 000 €, elle est le 62e des 165 exemplaires de ce modèle et l’un des derniers habillés dans le style de carrosserie des années 1960. Cette incroyable voiture est même une star de cinéma puisqu’elle fît une brève apparition dans le classique de Disney, The Love Bug, en 1968. Après cela, elle va passer entre de nombreuses mains dans les années 70 et 80 avant d’être vendue à un passionné italien en 2006. La 250 GT a été homologuée par Ferrari Classiche en octobre 2008, mais son "Red Book" a malheureusement été égaré depuis.

Reprenons avec les voitures de courses car la troisième plus grosse estimation de la vente est une Ferrari 166 MM Touring Barchetta (voir ci-dessus) de 1949. Proposée entre 4 000 000 € et 5 000 000 €, c’est le modèle qui a véritablement mis Ferrari sur le devant de la scène avec ses victoires au Mille Miglia de 1949 et aux 24 Heures du Mans. Elle est également la première voiture Ferrari à gagner une course en Amérique du Sud. Documentée, avec des copies de feuilles de construction d'usine et un rapport d'historique par Marcel Massini (une archive vivante de la marque de Maranello), elle est hautement éligible pour les concours d'élégance les plus exclusifs, les courses et les rallyes du monde entier.

On clôt la page Ferrari avec un modèle bien plus récent mais tout aussi spectaculaire : une Ferrari Monza SP1 de 2019 (voir ci-dessus) estimée entre 2 000 000 € et 3 000 000 €. Propulsé par un moteur V12 de 6,5 litres développant 798 chevaux (dérivé de la 812 Superfast) c’est l’un des 499 roadsters SP, construits, en édition limitée. Ce châssis à quitté l’usine de Maranello en décembre 2019 avant d’être certifié Ferrari Classiche un mois plus tard. Mais à la manière de la 250 GT, son livre jaune a été égaré. La SP1 a passé la première partie de sa vie en Espagne avant de rejoindre la collection Aurora en septembre 2022 et se trouve toujours dans un état quasi neuf puisqu’elle n’a parcouru que 26 kilomètres d'essais et de shakedown depuis sa création.

Parmi les autres Ferrari présentes aux enchères, le 20 mai, figure une Ferrari F40 de 1989, un grand classique chez RM Sotheby’s. Elle est évaluée entre 2 200 000 € et 2 800 000 €.

Et les autres ?

Si les Ferrari seront bien sûr les vedettes en Italie, RM Sotheby’s n’a pas oublié les autres constructeurs et proposera d’autres modèles assez impressionnants.

On peut citer la monstrueuse Bugatti Chiron de 2019 (voir ci-dessus), estimée entre 2 800 000 € et 3 300 000 €. Elle fait partie des 500 exemplaires produits et son compteur n'affiche que 1 339 kilomètres après quatre années d’existence. Elle possède une finition en gris carbone et nocturne avec un intérieur en cuir Beluga Black et Gaucho. Ces performances exceptionnelles sont dû au légendaire moteur W-16 de 8,0 litres conçu par Bugatti.

L’italie c’est aussi les terres de Lamborghini et quoi de mieux qu’une Lamborghini Miura P400 par Bertone de 1968 (voir ci-dessus) pour se montrer à la maison ? Estimée entre 1 300 000 et 1 500 000 €, elle fût la voiture de série la plus rapide au monde au moment de sa sortie grâce à son V12 de 4,0 litres, évalué en usine à 350 chevaux. Ce modèle est fourni par le concessionnaire bolonais de la marque, Italcar Ferretti, et possède une finition en Bianco Acrilico sur un intérieur Gobi. En juin 2014, une restauration a été commandée chez Marchesi & CSrl de Modène, pour un montant de 34 160 €. En 2019, c’est la société Carrozzai Nonantola Srl qui a été engagée pour la peindre et l’assembler pour un coût de 30 000 €.

Pour découvrir le catalogue complet de la vente du 20 mai à Villa Erba, cliquez ici.