Superstar des années 1980, la Ferrari F40 est un modèle d'exception, et sa production en quantité limitée la rend encore plus culte. De ce fait, toute modification sur le modèle, même si elle ne concerne que la peinture sur la carrosserie, peut être vue comme une hérésie par les fans du Cheval cabré.

Pourtant, cela n'a pas empêché Liberty Walk, préparateur japonais, de s'occuper de la F40 et d'afficher fièrement le résultat au salon de Tokyo.

Comme vous pouvez le constater, la supercar est dotée d'un nouveau capot avant avec une entrée d'air unique (contre deux prises NACA auparavant), de jupes latérales, d'un nouvel aileron arrière et d'un diffuseur plus grand. Les phares escamotables ont également disparu, grâce à (ou à cause de) la conversion "widebody".

Liberty Walk n'a pas précisé si le moteur a également subi des modifications. Pour rappel, c'est un V8 2,9 litres biturbo qui se trouve sous le capot de la F40. Il développe une puissance de 471 ch et un couple de 577 Nm et est associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

De plus, Liberty Walk n'a pas divulgué le prix du kit carrosserie de la F40. Car oui, il est disponible à la vente. Sur le site internet du préparateur, on le trouve en compagnie d'autres créations telles que la Chevrolet Corvette C8, le Lamborghini Urus ou encore la Toyota Prius, mais sans que le prix ne soit mentionné. À la place, un simple "Ask" ("demandez", en français).

Et les fans, qu'en pensent-ils ? Eh bien pour le moment, les réactions sont partagées. Sur la toile, on peut voir des réactions négatives face à cette F40 modifiée mais aussi des réactions très positives ! Par ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de votre avis sur ce modèle. Une chose est sûre, cette Ferrari ne laisse personne indifférent !

Galerie: La Ferrari F40 par Liberty Walk