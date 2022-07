Il y a quelques jours, Wataru Kato a publié sur son compte Instagram suivi par plus de 965 000 personnes les illustrations de son nouveau projet basé sur le Lamborghini Urus. Il faut dire que depuis sa sortie, le SUV italien est devenu la nouvelle coqueluche des préparateurs automobiles. Ils sont nombreux à proposer des kits sur-mesure afin que l'Urus ait une apparence encore plus bestiale que d'origine.

La préparation de Liberty Walk risquerait de mettre tout le monde d'accord. Elle est certes démonstrative, mais elle semble équilibrée et à la limite de l'extravagance. Liberty Walk a pourtant modifié par mal de pièces, à commencer par les boucliers et les passages de roues plus larges dans la pure tradition Liberty Walk. La voiture semble aussi rabaissée de quelques millimètres, c'est tout juste suffisant pour que l'Urus puisse continuer à rouler sur la voie publique sans frotter son soubassement.

L'homme à la tête de Liberty Walk a présenté deux versions différentes. La première étant peinte en vert/gris, tandis que la seconde est blanche avec un capot en carbone apparent. Parmi les modifications les plus marquantes, on remarquera la présence de nouvelles jupes latérales, de becquets de toit et de hayon, d'un extracteur d'air plus travaillé et de quatre canules d'échappement bien mises en valeur.

Wataru Kato a identifié plusieurs entreprises dans sa publication. Il est donc clair que le spécialiste va travailler main dans la main avec plusieurs sociétés pour la réalisation de cet Urus qui risque d'affoler les propriétaires du SUV vendu à plus de 200 000 euros en France. Parmi elles, on peut citer Forgiato (fabricant de jantes) ou Fi Exhaust qui aura probablement la responsabilité d'augmenter les décibels des échappements.

Liberty Walk n'a pas donné plus de détails sur son nouveau projet et n'a pas même pas évoqué les changements opérés sous le capot. Car oui, il est évident que le moteur V8 bi-turbo de 4.0 L ne reste pas de série bien longtemps. Une simple reprogrammation et quelques modifications mécaniques peuvent propulser sa puissance de 650 ch à plus de 800 ch.

Nous aurons plus d'informations à propos de ce projet très prochainement. Liberty Walk a précisé que la préparation du Lamborghini Urus sera exposée au Sema Show 2022. Quant aux prix, ils varient de 36 300 $ à 57 530 $ pour le kit complet avec le capot en carbone.