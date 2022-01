Passer inaperçu dans une Lamborghini Aventador est impossible. Le grognement inimitable du V12 et les lignes époustouflantes de la carrosserie attirent le regard, mais certains Japonais se sont spécialisés dans le développement de kits si incroyables (et si chers) qu'ils font paraître la "Lambo" standard bien trop ordinaire. N

Bouleversant est un euphémisme

Liberty Walk a créé plusieurs kits pour la Lamborghini Aventador, et le nouveau kit promet d'être le plus exclusif et plus complet. Le point commun des élaborations du tuner est la hauteur extrêmement basse de la voiture, obtenue en ajustant les réglages de la suspension et en modifiant le carrossage des pneus.

Une fois l'Aventador abaissée à la hauteur requise, le préparateur a ajouté un ensemble infini de nouvelles pièces en fibre de carbone pour transformer la voiture en une hypercar de science-fiction. Des passages de roue surdimensionnés, des prises d'air à n'en plus finir et un énorme "aileron" emprunté aux voitures de course de Formule 1.

Il ne reste rien ou presque d'original sur cette Aventador, à part le moteur 12 cylindres et l'habitacle, seuls aspects "oubliés" par le tuner.

Une liste de prix fabuleuse

L'atelier propose différents kits de carrosserie pour la Lamborghini. Le plus "économique", en fibre de carbone "nue", débute à 104 500 dollars (plus de 91 000 €). La liste s'allonge progressivement jusqu'au kit complet LB-Silhouette Works Aventador GT Evo disponible en seulement 20 exemplaires dans une couleur jaune à partir de 198 000 $ (173 000 €).

Le prix final comprend également un nouveau système d'échappement, mais n'inclut pas les jantes en alliage (près de 13 000 € chacune) et la suspension pneumatique. En pratique, l'ensemble de la mise au point peut coûter plus cher qu'une nouvelle Huracan.

La Lamborghini Aventador vit ses derniers instants, elle sera remplacée par une nouvelle génération qui est actuellement en cours de développement. Elle conservera son V12, mais il sera électrifié.