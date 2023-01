Environ cinq ans et demi se sont écoulés depuis que Mercedes-AMG a épaté le salon de Francfort en dévoilant le concept Project One, car ce n'est qu'en juin 2022 que la version de production a été dévoilée. Et aujourd'hui, les livraisons de l'hypercar à moteur de F1 ont enfin débuté. Les responsables d'Affalterbach l'ont annoncé sur les réseaux sociaux en publiant sous plusieurs angles l'exemplaire destiné au premier client.

Munie d'une plaque allemande "ON1", cette voiture a une robe principalement noire, mais présente aussi des touches de vert, un clin d'œil à Petronas (partenaire de Mercedes en F1), et plusieurs étoiles blanches à l'arrière. Notons également que l'extrémité de l'écope de toit est peinte en rouge et que le lettrage "AMG", peint en blanc, est bien visible sur la calandre.

Le véhicule de série le plus rapide sur le Nürburgring, le Hockenheimring et le Red Bull Ring est limité à 275 exemplaires seulement. L'identité du propriétaire de la première One n'est pas connue, mais Lewis Hamilton, Nico Rosberg et David Coulthard, pilotes de F1, ont tous fait une demande pour l'acheter. En 2017, The Sun révélait que deux voitures seraient livrées à Hamilton, afin que le septuple Champion du monde en offre une à son père, Anthony. Selon certaines sources, le magnat de l'immobilier Manny Khoshbin, l'acteur Mark Wahlberg et l'ancien tennisman Ion Țiriac font également partie de la liste des clients.

La production de la One a débuté en 2022 au sein des installations d'AMG, à Coventry, au Royaume-Uni. Le groupe propulseur, un moteur V6 turbo 1,6 litre et quatre moteurs électriques, provient du département Mercedes-AMG High Performance Powertrains situé à Brixworth. Un site de production dédié a même dû être créé avec l'aide de Multimatic, chaque One devant passer par 16 postes d'assemblage et de test.

Certainement l'une des voitures les plus spectaculaires de son époque, la One a connu un parcours semé d'embûches. L'un des principaux obstacles rencontrés par les ingénieurs concerne le moteur à combustion interne de 566 ch puisqu'il a fallu le rendre conforme à la norme Euro 6. Le bloc tourne jusqu'à 11'000 tr/min et doit être reconstruit tous les 50'000 km, mais nous doutons que les futures One soient utilisées de manière intensive.