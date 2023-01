Aston Martin prépare l'héritière de la DB11. C'est ce que l'on peut deviner en regardant les photos espion qui nous viennent du Royaume-Uni, où une étrange (et inhabituelle) "Aston" a été repérée lors d'une série de tests.

C'est la première fois que nous avons un aperçu de la future supercar britannique (qui pourrait être rebaptisée "DB12"), qui devrait très probablement confirmer un moteur thermique très puissant.

Porter les vêtements de la DB11

La forme du prototype est typique d'une Aston Martin, avec son long capot et sa hauteur de caisse très basse. Il existe toutefois des différences évidentes par rapport à la DB11, à commencer par la calandre, qui semble plus carrée, et les phares qui semblent être inspirés de la Valhalla.

Il est probable que, au moins à ce stade précoce, la mule sera utilisée pour tester les réglages et le moteur, tandis que les nouveautés purement esthétiques pourraient n'apparaître qu'à un stade ultérieur aux essais.

En parlant de moteurs, l'ancien PDG Tobias Moers avait déclaré en 2022 que le V12 resterait dans la gamme Aston Martin pendant un certain temps encore. Nous ne savons pas, cependant, si un 12 cylindres non électrifié, un V8 ou un groupe motopropulseur hybride rechargeable alimentera cette hypothétique DB12.

Il existe d'abord un modèle exclusif

Il est certain, cependant, que la DB12 n'est pas le seul projet en cours de réalisation à Gaydon. Ces derniers jours, à l'occasion du 110e anniversaire de la naissance de la marque, celle-ci a annoncé qu'un nouveau modèle en édition limitée incarnant l'esprit d'Aston sera dévoilé en 2023.

A ce stade, on pourrait penser que cette mystérieuse supercar pourrait être une sorte d'anticipation de la future DB12, au moins en termes de design et d'intérieur. La DB12, quant à elle, ne devrait voir le jour qu'en 2024 ou 2025.