L'entreprise chinoise Geely continue sa marche en avant en Europe. En effet, Aston Martin, après une levée de fonds, vient d'officialiser l'entrée au sein de son capital de Geely à hauteur de 7,6 %. Le prix reste encore inconnu à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Geely rejoint le fond d'investissement public d'Arabie saoudite qui détient 16,7 % de la firme britannique, ainsi que le consortium de Lawrence Stroll et ses 18,3 %. Rappelons également que, depuis 2013, Mercedes possède également une part d'Aston Martin à hauteur de 9,7 % aujourd'hui.

Geely sur tous les fronts

Si vous avez déjà entendu parler de Geely, c'est normal, même si la société n'est pas présente physiquement sur notre sol avec des voitures estampillées du nom de l'entreprise. Le constructeur possède également les marques Lotus et Proton et est actionnaire à hauteur de 8,2 % au sein de Volvo. Le 23 février 2018, Geely rachète 9,69 % des actions du groupe Daimler AG pour un total de 7,2 milliards et devient le plus gros actionnaire du groupe allemand.

En août 2021, Geely et Renault annoncent un accord de partenariat pour vendre sur le territoire chinois des véhicules hybrides sous la marque Renault, produits par Geely, mais commercialisés par l'entreprise française. Geely serait aussi en ce moment sur les rangs pour monter à l'actionnariat de la future branche thermique de Renault.

Un virage électrique à prévoir pour Aston Martin ?

Pour en revenir à cette montée au capital au sein d'Aston Martin, l'arrivée de Geely signe sans doute un virage vers l'électrique d'ici quelques années.

Le constructeur anglais prépare l'arrivée de modèles 100% électrique, et l'expertise de Geely en la matière pourrait permettre au constructeur d'avancer plus rapidement. On imagine peut-être un futur SUV électrique Aston Martin reposer sur les mêmes bases techniques que le nouveau Lotus Eletre.