Dans le monde des hypercars, rien ne vaut l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro et son V12 de 6,5 litres atmo qui produit 1 000 chevaux. N'importe qui peut la conduire, mais en réalité, il faut beaucoup de talent pour atteindre ses limites. C'est ce qui rend cette vidéo de M. JWW si spéciale.

Au volant, le YouTuber n'est certainement pas mauvais, mais lorsque le pilote de Formule 1 d'Aston Martin, Nico Hulkenberg, n'est pas très loin, il vaut mieux lui laisser le volant. Après une brève présentation de la Valkyrie, la vidéo montre Hulkenberg exceller dans son art. Le son est orgasmique pour tous les amateurs que nous sommes et, comme peuvent témoigner tous ceux qui connaissent le circuit britannique de Silverstone, les vitesses de passage sont exceptionnelles.

Galerie: Aston Martin Valkyrie AMR Pro production version

8 Photos

Les performances sont incroyables. Cette version dérivée de la Valkyrie a des freins en carbone différents, elle est aussi plus longue et plus large que la Valkyrie standard. Elle est également chaussée de pneus fins Michelin LMP, non seulement pour l'adhérence, mais aussi parce que les flancs peuvent supporter une pression extrême.

Dans cette vidéo, le pilote admet que la Valkyrie AMR Pro se rapproche des niveaux de performance de la F1, notamment en termes d'appui et de rapport puissance/poids. Mais, comme le souligne également Nico Hulkenberg, les vitesses relevées sont inférieures. Dans certaines sections, l'AMR Pro était encore 60 mph (un peu moins de 100 km/h) plus lente que la F1.

Aston Martin ne construit au total que 40 Valkyrie AMR Pro. Nous ne savons pas si un autre propriétaire poussera son hypercar à ses limites comme dans cette vidéo. Alors asseyez-vous, augmentez le volume et profitez des images et des sensations à couper le souffle.