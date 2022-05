Le YouTuber 19Bozzy92 était au bon endroit au bon moment pour capturer le prototype de l'Aston Martin Valkyrie sur le circuit du Mugello en Italie. La piste est très humide, ce qui ne fait qu'accroître le spectacle. Parfois, le jet d'eau qui s'écoule de l'arrière du véhicule est plus haut que le mur de la piste, et vous pouvez suivre la position de la voiture en observant la brume.

Le bruit de la pluie et le hurlement de la Valkyrie forment une combinaison sonore fantastique. Son V12 de 6,5 litres construit par Cosworth ressemble à celui d'une Formule 1 de l'époque des 12 cylindres, au début des années 1990. Ce moteur développe 1 000 chevaux (746 kilowatts) et atteint un régime astronomique de 11 100 tr/min. Pour plus de puissance, il y a un système de récupération d'énergie cinétique de Rimac . La puissance totale du système est de 1 160 ch (865 kW).

Galerie: 2022 Aston Martin Valkyrie en Supernova Red

L'eau sur la piste permet également de visualiser comment la Valkyrie fend l'air. Vous pouvez voir comment la forme complexe du splitter canalise le liquide sur les côtés de la carrosserie et le fait sortir par l'arrière. À environ 2 minutes et 5 secondes de la vidéo, vous pouvez même voir l'aérodynamique active à l'œuvre lorsque l'aile arrière change soudainement d'angle.

Vers la fin du clip, un peut aussi voir la voiture rouler lorsque les conditions de piste sont meilleures. Le pilote semble réaliser des temps au tour plus rapides, mais l'action est en quelque sorte moins excitante. Le son de la Valkyrie est toujours aussi bon, mais la piste plus sèche enlève le côté dramatique de voir la voiture générer un mur d'eau en mouvement.

Aston Martin va construire 150 exemplaires de la Valkyrie pour 3,2 millions de dollars chacun, et tous sont déjà pré-vendus. La fabrication de chaque exemplaire nécessite plus de 2 000 heures de travail. En outre, 85 unités de la Spider à toit ouvert sont prévues . Enfin, 40 unités de la variante AMR Pro, réservée à la piste, sont en cours de livraison.