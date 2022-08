L'Aston Martin Valkyrie et la Mercedes-AMG One sont deux des hypercars les plus exotiques du moment - non seulement en raison de leur faible volume de production, mais aussi parce que le fait d'avoir la capacité de les acheter n'est pas une garantie que vous serez autorisé à le faire. Cependant, il y a un homme qui peut acheter les deux, et il a été aperçu récemment au volant d'une Valkyrie.

Nous parlons de David Coulthard, qui a confirmé en 2019 qu'il avait passé des commandes pour les deux hypercars Aston Martin et Mercedes-Benz. L'ancien pilote de F1 devenu commentateur et présentateur a été vu au volant d'une Valkyrie, grâce à ExoticCarspotters sur YouTube.

Galerie: Aston Martin Valkyrie

15 Photos

Le 13ème vainqueur du Grand Prix était accompagné de son fils, Dayton Coulthard, alors qu'il paradait tranquillement au volant d'une Valkyrie dans les rues de Monaco. Il semblerait que la Valkyrie - de couleur bleu marine avec un habitacle bleu clair en Alcantara - soit la propriété de Coulthard, avec le numéro de châssis 86 sur 150.

Pour les non-initiés, la Valkyrie est une hypercar inspirée de la F1, propulsée par un moteur Cosworth V12 de 6,5 litres atmosphérique qui tourne à 11 000 tr/min. Il est associé à un système hybride développé par Rimac pour une puissance totale de 1 155 chevaux.

La première véritable hypercar d'Aston Martin a été conçue par le designer de Red Bull F1, Adrian Newey. Elle a également été développée sur le site de l'équipe à Milton Keynes, où Aston Martin a installé un studio de conception. Coulthard a piloté pour Red Bull Racing pendant les dernières années de sa carrière en F1.

Comme mentionné, seules 150 unités de la Valkyrie seront construites, chacune étant évaluée à plus de 3 millions de dollars. Les livraisons de la Valkyrie ont commencé en novembre 2021.

Pendant ce temps, la production de la Mercedes-AMG One, assemblée à la main, a récemment commencé, et les livraisons débuteront cette année. Peut-être qu'un jour, nous verrons Coulthard piloter son AMG One également.