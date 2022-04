La vitesse fascine l'humanité depuis des millénaires. Les courses à pied dans la Grèce antique et les courses de chars à Rome ont donné naissance à la vitesse de compétition, et l'homme n'a jamais regardé en arrière. Mais ce n'est que lorsque les premières voitures sont sorties des garages européens que la quête de vitesse de l'homme a pris son envol.

En 1899, 106 km/h (obtenus d'ailleurs avec une voiture électrique) étaient considérés comme sensationnels, et en 1911, la "Blitzen-Benz" atteignait 228 km/h. Aujourd'hui, de nombreuses voitures atteignent la barre des 200 km/h et une vitesse maximale de 250 km/h est presque normale. La vitesse de 300 km/h était encore une sensation dans les années 1980, mais aujourd'hui, cela est également possible avec une berline ou un SUV.

Ce qui était autrefois une quête de 200 miles par heure (322 km/h) dans une voiture de série est aujourd'hui de 300 mph (482 km/h), car les constructeurs automobiles s'efforcent d'obtenir plus de puissance, un meilleur aérodynamisme et d'utiliser des moteurs électriques supplémentaires - tout cela au nom de la rapidité. La grande question : quel véhicule de série sera le premier à franchir la barre des 500 km/h ? Problème : il n'y a guère de circuits adaptés pour le tester.

Vous trouverez ici un classement complet des voitures les plus rapides du monde en fonction de leur vitesse maximale. Pour clarifier le contexte - et parce que c'est plus facile à réaliser dans la réalité - nous avons également indiqué combien de temps il faut à chaque voiture pour atteindre 60 miles par heure. Converti, cela représente 96 km/h, ce qui fait que ces valeurs (avec peut-être un dixième d'écart) sont également valables pour le 0 à 100 km/h.

Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg connaît une chose ou deux sur la construction d'hypercars et la Jesko Absolut en est le dernier exemple. Mais alors que la plupart des autres voitures de cette liste ont atteint leur vitesse de pointe, la V-max de 330 mph (531 km/h) n'est ici que théorique. Oui, c'est basé sur les mathématiques, mais aucune Jesko Absolut n'a encore franchi cette barre.

Avec une puissance de 1600 ch et un couple de 1500 Nm provenant d'un V8 de 5,0 litres biturbo et une carrosserie qui offre encore une force d'appui importante, le monstre suédois de 2,8 millions de dollars a les qualités requises pour une course à grande vitesse. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce que la Jesko soit autorisée à atteindre les 531 km/h : le meilleur endroit de la planète pour une telle tentative, le terrain d'essai d'Ehra-Lessien, dans le centre-nord de l'Allemagne, appartient à la société mère de Bugatti, Volkswagen.

Vitesse maximale : 330 MPH

0-60 mph : non communiqué

Puissance : 1600 chevaux

Couple : 1600 Nm

Prix : 2,8 millions de dollars

Hennessey Venom F5

Les ultra-hautes vitesses ne sont pas l'apanage des marques européennes. Au Texas, chez Hennessey Performance Engineering on s'y connait aussi. Alors que l'ancienne Venom GT basée sur la Lotus Elise pouvait atteindre 266 mph (428 km/h), Hennessey affirme que la prochaine Venom F5 dépassera les 310 mph (499 km/h), grâce à un V8 biturbo de 6,6 litres qui produit 1817 ch et 1617 Nm de couple. Bien que le prix soit inférieur à celui de certaines de ses rivales européennes, à partir de 1,8 million de dollars, Hennessey ne prévoit de construire que 24 exemplaires.

Vitesse maximale : 311 MPH (499 km/h)

0 à 60 mph : 2,4 secondes

Puissance : 1817 chevaux

Couple : 1617 Nm

Prix : 1,8 million de dollars

Bugatti Bolide

La Bugatti Bolide, réservée à la piste, est la création la plus folle jamais sortie de Molsheim, ce qui n'est pas peu dire. Basée sur la plateforme de la Chiron, la Bolide reprend le moteur W16 de 8,0 litres quadri-turbo de cette dernière et l'alimente régulièrement avec du carburant de course à indice 110 d'octane, ce qui lui permet d'atteindre une puissance de 1825 chevaux et 1850 Nm de couple. Soit une augmentation de 225 chevaux et de 250 Nm par rapport à la Chiron Super Sport 300 + (finalement plus rapide).

La vitesse de pointe, même avec l'aérodynamique développé pour la piste, dépasse également celle de la Chiron, à 310 mph (500 km/h) contre 304 (490 km/h). L'entrée dans le club ultra-exclusif des propriétaires de la Bolide coûtait 4,7 millions de dollars, mais Bugatti a confirmé que la gamme était épuisée à l'aube de 2022.

Vitesse maximale : 310 MPH

0 - 100 km/h : 2,17 secondes

Puissance : 1825 chevaux

Couple : 1850 Nm

Prix : 4,7 millions de dollars

Bugatti Chiron Super Sport 300+

La Bugatti est la Dodge des hypercars, trouvant sans cesse des moyens de tirer toujours plus de performances d'un moteur particulier. Son moteur W16 de 8,0 litres quadruplement turbocompressé nous a choqués dans la Veyron et la Veyron Super Sport - deux voitures qui, si elles étaient encore en production, feraient partie de cette liste - mais ce moteur monstrueux est d'un tout autre niveau dans la nouvelle Chiron Super Sport 300+.

Avec une puissance de 1600 chevaux et un couple de 1600 Nm, la Chiron Super Sport 300 atteint les 100 km/h en 2,3 secondes et, comme son nom l'indique, peut atteindre les 300 mph. Lors des essais officiels, Bugatti a enregistré 304 mph, soit un peu plus de 490 km/h.

Vitesse maximale : 304 MPH

0-60 mph : 2,3 secondes

Puissance : 1600 chevaux

Couple : 1600 Nm

Prix : 3,9 millions de dollars

SSC Tuatara

Ah, la SSC Tuatara. Après une certaine incertitude quant à sa première tentative, le constructeur américain a fait un deuxième essai en janvier 2021 et a établi une moyenne foudroyante de 282,9 mph (455,2 km/h) sur le Johnny Bohmer Proving Grounds de la Shuttle Landing Facility, là où se posent les fusées en Floride. C'est un peu plus lent que sa moyenne présumée de 316 mph (508 km/h), mais c'est tout de même plus que suffisant pour cette supercar, avec ses 1750 ch et 1735 Nm de couple. Ces chiffres sont appropriés pour une voiture dont le prix est de 1,9 million de dollars.

Vitesse maximale : 282,9 MPH

0-60 : 2,5 secondes

Puissance : 1750 chevaux

Couple : 1735 Nm

Prix :1,9 million de dollars

Rimac Nevera

Si l'on se demande si l'électrification est l'avenir des performances, Rimac (désormais associé à Bugatti) a pour mission de répondre "OUI" avec des voitures comme la Nevera. L'élégante hypercar croate est équipée de quatre moteurs électriques d'une puissance totale de 1 914 chevaux et d'un couple de 2360 Nm.

Mais si la vitesse de pointe de 258 mph (415 km/h) est très impressionnante, nous sommes plus déconcertés par le temps de 1,97 seconde pour atteindre 100 km/h et le temps de record du monde pour le quart de mile (402 mètres), où il n'a fallu que 8,74 secondes avec des pneus froids. Sur des pneus correctement mis en température, ce temps est tombé à seulement 8,58 secondes. Sauvage.

Vitesse maximale : 258 MPH

0-62 : 1,97 seconde

Puissance : 1914 chevaux

Couple : 2360 Nm

Prix : 2,5 millions de dollars

Aston Martin Valkyrie

Aston Martin n'a jamais vraiment joué dans la cour des hypercars, se contentant de construire d'excellentes et belles GT. La Valkyrie représente un changement, le résultat d'un partenariat entre Aston et son partenaire de Formule 1, Red Bull Racing, pour construire une hypercar de renommée mondiale.

La Valkyrie est équipée d'un V12 à aspiration naturelle d'origine Cosworth et d'un système hybride produisant 1160 ch et 900 Nm de couple. La puissance arrive à des régimes très élevés, le V12 atteignant la ligne rouge à 11 000 tr/min. Lâchée sur la route adéquate, cette Aston à moteur central atteindra les 100 km/h en 2,5 secondes et poursuivra sa route jusqu'à une vitesse de pointe de plus de 400 km/h.

Vitesse de pointe : Plus de 250 MPH

0-60 mph : 2,5 secondes

Puissance : 1160 chevaux

Couple : 900 Nm

Prix : 3 millions de dollars

McLaren Speedtail

Plus que toute autre marque de cette liste, McLaren sait comment construire des hypercars qui battent des records. La légendaire F1 a détenu le record pendant plus de deux décennies, jusqu'à l'arrivée de la Bugatti Veyron. La nouvelle McLaren Speedtail ne pourra pas battre le record de la F1 avec sa vitesse de pointe promise de 250 mph (402 km/h), mais cette hypercar de 2 millions de dollars et de 1036 ch est sans doute la plus jolie voiture de cette liste.

Et de toute façon, 250 mph est assez impressionnant, tout comme l'accélération de 0 à 60 mph (96 km/h) en 2,9 secondes. Contrairement à la Jesko et à la Venom F5 qui dépassent les 300 mph, nous avons peu de doutes quant à la vitesse maximale relativement raisonnable de la Speedtail.

Vitesse maximale : 250 MPH

0-60 mph : 2,9 secondes

Puissance : 1036 chevaux

Couple : 1150 Nm

Prix : 2 millions de dollars

Koenigsegg Gemera

Avec quatre places assises et un moteur trois cylindres, la Koenigsegg Gemera n'a pas l'air d'être le genre de véhicule à figurer sur la liste des voitures les plus rapides du monde. Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il s'agit d'une Koenigsegg. Et que donc le nombre de sièges et de cylindres ne veulent rien dire. La spacieuse Gemera développe 1700 ch et 3500 Nm de couple.

La vitesse maximale est de 249 mph (400 km/h) et le 0 à 60 mph s'effectue en 1,9 seconde, ce qui en fait un excellent moyen d'effrayer trois de vos amis les plus proches. Ces performances folles sont dues à trois moteurs électriques, qui travaillent aux côtés du moteur 2,0 litres à trois cylindres biturbo. Les prix débutent à 500 000 dollars, ce qui n'est pas si fou pour la voiture la plus performante de Suède.

Vitesse maximale : 249 MPH

0-60 mph : 1,9 seconde

Puissance : 1700 chevaux

Couple : 3500 Nm

Prix : 500 000 $

Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta

La Pagani Huayra BC Roadster, qui n'est plus toute jeune, est plutôt à part dans cette liste. Sa puissance n'est pas excessive, et pourtant cette supercar élégante à moteur central alimentée par un V12 peut tout de même accélérer jusqu'à 236 mph. Soit 380 km/h. Avec un prix demandé de 3,4 millions de dollars, la variante Huayra de 791 chevaux est la crème de la crème de la gamme Pagani.

Un nouveau package Pacchetto Tempesta a été introduit en 2021 qui ajoute 25 ch et 49 Nm de couple, mais Pagani n'a pas indiqué comment cela améliore le temps de 0 à 100 km/h ou la vitesse maximale.

Vitesse maximale : 236 MPH

0-60 mph : 2,8 secondes (est)

Puissance : 816 chevaux

Couple : 1100 Nm

Prix : 3,4 millions de dollars

Lambo Aventador LP780-4 Ultimae Coupé

Lamborghini est synonyme de moteurs V12, mais ce n'est plus le cas pour très longtemps. La nouvelle Aventador LP780-4 Ultimae représente le dernier clou du cercueil des V12 à essence chez le constructeur italien, en prévision d'un avenir électrifié. La puissance est de 770 chevaux, tandis que le couple est de 720 Nm. Ce sont des chiffres modestes par rapport à certains véhicules de cette liste, mais avec une accélération de 2,8 secondes pour atteindre 96 km/h et une vitesse de pointe de 220 mph (354 km/h), la célébration de la gamme Aventador et du V12 à essence en particulier est un adieu digne de ce nom.

Vitesse maximale : 220 MPH

0-62 mph : 2,8 secondes

Puissance : 770 chevaux

Couple : 770 ch

Prix : 498 258 dollars

Pininfarina Battista

Si vous donnez à une voiture le nom du fondateur de votre entreprise, il vaut mieux que ça vaille le coup. Heureusement pour Automobili Pininfarina, la Battista répond à ces critères. Nommée d'après Battista Pininfarina, le fondateur de la maison de design italienne éponyme liée au constructeur automobile, ce monstre entièrement électrique développe une puissance de 1900 chevaux et un couple de 2360 Nm grâce à une configuration à quatre moteurs similaire à celle de la Rimac Nevera (les deux voitures partagent une plate-forme et sont construites dans la même usine croate).

La vitesse de pointe de la Battista est inférieure à celle de la Nevera, à 218 mph (351 km/h), mais elle est légèrement plus rapide pour atteindre 100 km/h. Si l'on considère que la Pininfarina économise 500 000 $ par rapport à sa plateforme, c'est un sacrifice raisonnable.

Vitesse maximale : 218 MPH

0-62 mph : 1,8 secondes

Puissance : 1900 chevaux

Couple : 2360 Nm

Prix :2 millions de dollars

Mercedes-AMG One

Les détails restent rares sur la Mercedes-AMG One, à part le fait que le constructeur allemand s'inspire directement de son équipe de Formule 1 championne du monde pour l'appliquer à une voiture de route. Un quatre cylindres turbo de 1,6 litre, trois moteurs électriques et plus de 1000 chevaux sont proposés (ou plus). Mercedes n'a pas précisé le couple produit par la One, mais la réponse est probablement "beaucoup".

La One a une vitesse de pointe prévue de 217 mph (350 km/h) et peut atteindre 100 km/h en 2,6 secondes. Ce n'est pas très rapide par rapport à certaines voitures de cette liste, mais il ne fait aucun doute que la Mercedes-AMG de 2,7 millions de dollars est l'une des voitures les plus rapides de la planète.

Vitesse maximale : 217 MPH

0-60 mph : 2,6 secondes (est)

Puissance : Plus de 1000 chevaux

Couple : Inconnu

Prix : 2,72 millions de dollars

Ford GT

La dernière Ford GT est plus révolutionnaire que son prédécesseur, tant au niveau de son design que de son moteur. Le V6 3,5 litres biturbo monté au milieu du véhicule développe 660 ch et 745 Nm, ce qui permet à la Ford la plus rapide de tous les temps d'atteindre les 216 mph (347 km/h). Le prix de 500 000 dollars est tout à fait approprié pour une voiture aussi puissante et aussi rapide, même s'il semble assez élevé pour une voiture portant l'ovale bleu.

Vitesse maximale : 216 MPH

0-60 mph : 3,0 secondes

Puissance : 660 chevaux

Couple : 745 Nm

Prix : 500 000 $

Les voitures les plus rapides du monde

Koenigsegg Jesko Absolut - 531 km/h

Hennessey Venom F5 - 500 km/h

Bugatti Bolide - 500 km/h

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 km/h

SSC Tuatara - 455 km/h

Rimac Nevera - 415 km/h

Aston Martin Valkyrie - "Plus de 400 km/h"

McLaren Speedtail - 402 km/h

Koenigsegg Gemera - 401 km/h

Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta - 354 km/h

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe - 354 km/h

Pininfarina Battista - 351 km/h

Mercedes-AMG One - 350 km/h

Ford GT - 347 km/h

Les voitures les plus rapides du monde de 0 à 60

Pininfarina Battista - 1,8 seconde (0-100 km/h)

Koenigsegg Gemera - 1,9 Seconde

Rimac Nevera - 1,97 seconde (0-100 km/h)

Bugatti Bolide - 2,17 secondes (0-100 km/h)

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 2,3 secondes

Hennessey Venom F5 - 2,4 Secondes

Aston Martin Valkyrie - 2,5 Secondes

SSC Tuatara - 2,5 Secondes

Mercedes-AMG One - 2,6 Secondes

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe - 2,8 Secondes (0-100 km/h)

Pagani Huayra BC Pacchetto Tempesta - 2,8 Secondes

McLaren Speedtail - 2,9 Secondes

Ford GT - 3,0 Secondes

Koenigsegg Jesko Absolut - N/A