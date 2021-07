La jeune histoire de Rimac Automobili et de son fondateur Mate Rimac se confond désormais avec celle de Bugatti, la marque alsacienne d'hypercars de très grand luxe qui sera dirigée par l'entrepreneur bosno-croate dans une toute nouvelle coentreprise avec Porsche.

L'incroyable défi que devra relever Rimac sera de développer l'hypercar Bugatti du futur, en se concentrant sur l'électrification et, dans un avenir encore plus lointain, sur l'électrique pur. D'ici quelques années, nous verrons une Bugatti hybride, mais nous ne savons pas si cet héritier électrifié de la Chiron utilisera encore le fameux quatre cylindres W16.

Mate Rimac, le nouvel Ettore Bugatti ? Qui est Mate Rimac, l'inventeur des hypercars électriques ?

En attendant, Mate lui-même nous assure que les Bugatti de demain ne seront pas des Rimac a la sauce française. Dans cette optique, nous voulons aujourd'hui comparer les deux hypercars actuelles de la coentreprise : Rimac Nevera et Bugatti Chiron, ou électrique contre thermique dans un défi sur le papier qui offre des chiffres stupéfiants. Découvrons-ça ensemble.

Deux façons opposées de fabriquer une hypercar

Cela peut paraître étrange, mais deux des voitures les plus puissantes et les plus rapides du monde utilisent des technologies diamétralement opposées. D'un côté, il y a la Rimac Nevera, qui place la barre encore plus haut pour les hypercars électriques zéro émission avec une puissance de 1914 ch.

De l'autre, il y a la Bugatti Chiron, qui est peut-être la frontière la plus extrême des moteurs à combustion interne, avec son extraordinaire moteur à essence W16 quadri-turbo de 8 litres et 1500 ch. Un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie mécanique voulu par le défunt numéro un du groupe Volkswagen, Ferdinand Piech.

Dimensions similaires, mais la Chiron est plus légère

En termes de dimensions, les deux hypercars les plus extrêmes du marché et si différentes en termes de mécanique, sont très proches, la Nevera étant 20 cm plus longue que la Chiron, mais aussi légèrement plus étroite et de même hauteur.

Rimac Nevera Bugatti Chiron Longueur 4,75 m 4,54 m Largeur 1,98 m 2,03 m Hauteur 1,20 m 1,21 m Empattement 2,74 m 2,71 m Pneumatiques 275/35 R20

315/35 R20 285/30 ZR20

355/25 ZR21 Poids à sec 2150 kg 1995 kg Rapport poids / puissance 1,12 kg/ch 1,30 kg/ch

Même l'empattement de près de 2,70 mètres est très similaire, tandis qu'en termes de poids, la Bugatti est plus légère, de 155 kg. La Rimac paie le prix de la batterie lithium manganèse nickel de 6960 cellules : elle affiche 2150 kg sur la balance. Toutefois, la puissance supérieure de la Nevera lui permet d'afficher un rapport poids/puissance plus favorable que celui de la Chiron : 1,12 kg/ch contre 1,30 kg/ch.

L'électrique face au thermique

Pour suivre le W16 à quatre turbos de la Chiron, la Nevera a besoin de pas moins de quatre moteurs électriques associés à deux boîtes de vitesses à un seul rapport. C'est ainsi que Rimac opère sa magie, en tirant 1914 ch de sa nouvelle biplace pour contrebalancer les 1500 ch de la Bugatti.

Rimac Nevera Bugatti Chiron Moteur 4 moteurs électriques à aimant permanent 8.0 W16 quadriturbo essence Puissance 1914 ch 1500 ch Couple 2360 Nm 1600 Nm Boîte de vitesses 2 boîtes à une vitesse Automatique à double embrayage à 7 rapports Transmission Intégrale Intégrale

Sur les deux voitures, la transmission est intégrale, mais quand sur l'électrique la puissance et le couple proviennent de chaque moteur électrique intégré à chacune des roues, sur la Chiron nous trouvons un système mécanique plus classique avec des arbres de transmission et deux différentiels. En ce qui concerne le couple, nous constatons que la Nevera l'emporte avec un total de 2360 Nm.

Accélération record pour la Nevera

Côté performances, ces deux protagonistes viennent de deux écoles techniques opposées. Il s'agit de records du monde de vitesse et d'accélération, la Bugatti Chiron ayant remporté de justesse le défi de la vitesse maximale en atteignant 420 km/h. La Rimac Nevera prend sa revanche en accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 1,97 seconde.

Rimac Nevera Bugatti Chiron Vitesse 412 km/h 420 km/h Accélération 0-100 km/h 1,97 seconde 2,4 secondes Accélération 0-300 km/h 9,3 secondes 13,1 secondes Emissions de CO2 N.D. - 0 g/km 22,5 l/100 km - 516 g/100 km Capacité batterie / réservoir 120 kWh 100 l Autonomie 550 km 444 km L'accélération de la Nevera de 0 à 300 km/h est tout aussi ahurissante : 9,3 secondes, soit presque quatre secondes de moins que la Chiron. L'écart est également impressionnant en ce qui concerne les émissions de CO2, qui sont nulles sur la Rimac comme sur n'importe quelle voiture électrique pure, mais qui atteignent sur la Bugatti une limite presque imbattable de 516 g/km : plus d'un demi-kilo de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère tous les cent kilomètres !

En termes d'autonomie, la Nevera l'emporte encore, du moins si l'on en croit les 550 km déclarés contre les 444 km théoriques de la Chiron. Ceci grâce à une batterie de 120 kWh qui contraste avec un réservoir d'essence de 100 litres.

Deux millions d'euros, minimum

Pour les deux challengers, le prix de base, sans modifications particulières ou personnalisations demandées par le client, est d'environ 2 millions d'euros. La Nevera fait des chiffres ronds, tandis que la Chiron démarre à 2,5 millions d'euros.

Rimac Nevera Bugatti Chiron Prix de base 2,0 millions d'euros 2,5 millions d'euros Production 150 exemplaires 500 exemplaires

La Nevera sera produite en 150 exemplaires numérotés et signés par Mate Rimac et la Bugatti Chiron sera produite en 500 exemplaires, y compris les séries spéciales et les dérivés tels que la Super Sport ou la Pur Sport.