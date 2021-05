On ne se lassera jamais de voir la Mercedes-AMG One en photos ou en vidéos. Et si les choses s'accélèrent depuis quelques semaines pour l'hypercar allemande, de plus en plus immortalisée en plein développement, voici qu'une nouvelle vidéo fait son apparition, en provenance directe de Mercedes-AMG. On y voit Jochen Hermann, son directeur technique, sortir avec le One sur la route !

Alors que l'on a effectivement pu voir récemment plusieurs vidéos de l'hypercar limer le tarmac de la Boucle Nord (Nordschleife) du Nürburgring, cette fois-ci, c'est une vidéo officielle du constructeur. On y voit simplement la voiture sortir du site d'essai d'Immendingen de Mercedes pour s'offrir une balade sur route ouverte.

Dommage qu'il soit si difficile d'entendre le son de la voiture, recouvert par la musique qui habille la vidéo. Mais heureusement, on a déjà pu entendre à plusieurs reprise le fabuleux chant de cette AMG One. Et bien que la motorisation doive se conformer à de nombreuses normes en terme d'émissions polluantes ou de bruit, elle sonne comme une véritable F1 ! Alors c'est sûr qu'elle ferait pale figure à côté du bruit de la F1 de Lewis Hamilton, ou celle de Valteri Bottas, mais il y a une vraie parentée entre la monoplace et l'hypercar.

La facilité d'utilisation sur route est souvent négligée avec ce type de véhicules, il est donc très rassurant de voir autant de tests de validation. Le seul autre véhicule à avoir tenté ce type de transfert était la Ferrari F50, qui était formidable, mais qui n'était pas réputée pour son confort.

À peu de choses près, ce prototype que l'on découvre rouler sur route paraît prêt pour la production. On attend désormais avec impatience que l'hypercar se lance à la poursuite de records au tour sur le Nürburgring. Mais la partie ne sera peut-être pas si facile que prévue avec de la concurrence comme l'Aston Martin Valkyrie !