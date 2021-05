La Mercedes-AMG One a été présentée il y a plusieurs années. Les exemplaires prévus n'ont toujours pas été livrés à leurs clients qui commencent sérieusement à s'impatienter. Les ingénieurs ont éprouvé des difficultés à greffer le moteur de la Formule 1. D'après une source interne, ils ont "sous-estimé la tâche". Les choses semblent rentrer dans l'ordre puisque les prototypes roulent enfin.

Nous voilà en 2021 et la Mercedes-AMG One commence à peine ses essais dynamiques, sur circuit bien sûr. Elle a récemment été aperçue par nos photographes espion sur la Nordschleife, et voilà qu'aujourd'hui une vidéo d'elle vient d'être publiée sur YouTube par la chaîne CarSpyMedia.

Galerie: Photos espion : Mercedes-AMG One

La voiture d'essai est encore camouflée, mais il ne devrait pas y avoir de surprise car le modèle de série ne changera sans doute pas par rapport au prototype déjà présenté par le constructeur. Cette vidéo est surtout l'occasion pour nous d'entendre la plus puissante des Mercedes-AMG chanter. Son V6 sait donner de la voix, en fermant les yeux, vous aurez même l'impression d'entendre une Formule 1.

Mercedes-AMG est resté assez discret à propos de son hypercar. Sa puissance n'a par exemple pas été annoncée, mais d'après les rumeurs, son moteur développerait jusqu'à 1200 ch et serait capable de la propulser de 0 à 200 km/h en 6 secondes !

En attendant d'en savoir plus, Mercedes-AMG poursuit les essais dynamiques de sa nouvelle arme. Nous ne devrions pas attendre trop longtemps avant de la découvrir dans sa version finale. Les 275 clients seront heureux de pouvoir prendre livraison de leur voiture achetée à 2,2 millions d'euros.

Parmi eux, il y a Manny Khoshbin, l'homme à la tête d'une collection de voitures assez incroyable. On peut aussi citer Nico Rosberg qui a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo le montrant configurer son nouveau petit bijou.