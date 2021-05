Même si la Mercedes-AMG Project One a été dévoilée il y a près de quatre ans, l'engouement autour du modèle de production est toujours bien présent. Une voiture de Formule 1 pour la route, c'est un cliché, mais écoutez le doux bruit délivré par le V6 turbocompressé et vous comprendrez immédiatement qu'il ressemble beaucoup aux voitures de Lewis Hamilton.

Si un moteur de F1 tourne au ralenti à 5000 tr/min, ce n'est évidemment pas possible pour un modèle de série homologué pour la route. AMG a dû surmonter de nombreux obstacles pour stabiliser le régime à 1200 tr/min et respecter les normes d'émissions rigoureuses applicables aux véhicules de série. Cette seule question a entraîné neuf mois de retard dans la phase de développement, mais les ingénieurs d'Affalterbach ont résolu le problème.

Les images du Nürburgring filmées par CarSpyMedia montrent également un deuxième prototype qui pourrait avoir eu un problème technique, car on peut voir la voiture s'arrêter soudainement, quelques secondes après son entrée sur le circuit. Le pilote d'essai remet le V6 en marche et augmente la garde au sol du véhicule avant de s'attaquer à l'enfer vert.

Les lecteurs aux yeux d'aigle remarqueront que la voiture qui entre dans l'atelier à la fin de la vidéo a la même plaque d'immatriculation que le deuxième prototype, mais dispose de rétroviseurs différents. Les deux voitures d'essai utilisées par AMG arborent la nouvelle livrée qui préfigure la marque E Performance qui fera bientôt ses débuts avec la GT 73e.

L'AMG One a tous les ingrédients pour décrocher le record de la voiture de série la plus rapide au Nürburgring. Pendant ce temps, Lamborghini cherche à détrôner l'AMG GT Black Series avec la Huracan STO, mais les ingénieurs d'Affalterbach pourraient facilement riposter avec leur hypercar à moteur F1. Le record du tour actuel de 6 minutes et 43,61 secondes tombera tôt ou tard. L'AMG One pourrait être concurrencée par l'Aston Martin Valkyrie, une autre hypercar axée sur la piste dont la phase de développement n'a pas été sans heurts.