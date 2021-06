Il y a quelques jours, une image officielle d'une version visiblement extrême de la Valkyrie avait fuité sur les internets. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'Aston Martin réagisse et limite les dégâts en teasant la nouvelle version de son hypercar Valkyrie. L'heure est désormais venu de découvrir officiellement ce que nous préparait la firme de Gaydon : il s'agit de la Valkyrie AMR Pro.

Ça vous dit déjà quelque chose ? En effet, nous l'avions vue pour la première fois il y a un peu plus de trois ans au Salon de l'automobile de Genève. Mais il s'agissait alors d'un concept. Cette fois-ci, c'est la version de production que nous avons sous les yeux !

Par rapport à la version de 2018, les spécifications finales de la Valkyrie AMR Pro suppriment la configuration hybride pour gagner du poids. Enfin en perdre. Pour autant, il n'y a pas de perte de puissance, ou presque pas, puisque l'on passe des plus de 1114 chevaux combinés du concept à 1014 chevaux générés exclusivement par le V12 atmosphérique de 6,5 litres. Construit par Cosworth, le moteur tourne à 11 000 tr/min et est décrit comme étant le "chef-d'œuvre de la combustion interne". Avec de tels chiffres, on veut bien le croire !

Galerie: Aston Martin Valkyrie AMR Pro production version

Le régime ne se limite pas à l'abandon des éléments hybrides, car Aston Martin a développé une carrosserie entièrement en fibre de carbone et même des triangles de suspension sont en fibre tressée. En outre, le pare-brise et les vitres latérales en Perspex permettent de perdre encore quelques grammes afin de maximiser les performances de cette machine réservée aux circuits. Par rapport à une Valkyrie de route, elle a une force d'appui deux fois plus importante grâce à un ensemble aérodynamique extrême permettant une accélération latérale de plus de 3G.

Allongée de 266 millimètres par rapport à la Valkyrie de route, sa longueur totale a augmenté de 380 mm. En outre, les voies avant et arrière sont plus larges (respectivement +96 mm et +115 mm) tandis que le soubassement a été modifié pour optimiser la circulation de l'air. Aston Martin affirme que ces modifications permettent à la Valkyrie AMR Pro d'atteindre "d'extraordinaires niveaux de force descendante", ce qui est également rendu possible par le réglage fin du flux d'air au niveau de l'aileron.

La marque basée à Gaydon indique qu'elle publiera les spécifications techniques complètes dans les mois à venir, mentionnant que la société vise un temps de tour du circuit du Mans en 3 minutes et 20 secondes. Cela rendrait la Valkyrie AMR Pro aussi rapide que les voitures de course LMP1 sur le circuit de la Sarthe !

Seules 40 voitures (plus deux prototypes) seront fabriquées et toutes seront équipées d'un volant à gauche. Les premières livraisons aux clients sont prévues pour le quatrième trimestre de 2021.