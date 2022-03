Bugatti a des carnets de commandes pleins pour la Chiron et la Bolide, ce qui signifie qu'il est temps pour les dirigeants du constructeur d'hypercars de commencer à envisager la suite. Mate Rimac, qui dirige également le constructeur de véhicules électriques éponyme, donne une idée de ce que l'on peut attendre du nouveau modèle dans une interview accordée à Automotive News Europe.

"Le plus simple pour nous serait de prendre la Nevera, d'y apposer un logo Bugatti et d'en rester là. Mais j'étais contre. Je suis un adepte des voitures électriques, mais une Bugatti devrait encore avoir un moteur à combustion pendant un certain temps. Mais elle sera développée de manière à être financièrement viable", a déclaré M. Rimac à Automotive News Europe.

Rimac décrit la nouvelle Bugatti comme étant "fortement électrifiée" tout en utilisant "un moteur à combustion très attrayant". Il n'y a pas encore d'informations sur la cylindrée ou la disposition des cylindres de ce moteur.

Ces citations sont conformes aux déclarations antérieures de M. Rimac concernant la future Bugatti. L'année dernière, , il a admis que le modèle était en cours de développement depuis environ un an. Il a laissé entendre que les clients fortunés de l'entreprise pourraient en avoir un aperçu en 2022. Les personnes qui n'ont pas les moyens d'en acheter une devront attendre 2024 pour la présentation au public.

Dans une interview antérieure, M. Rimac admettait s'attendre à ce que les gens soient "étonnés" par la nouvelle Bugatti. Il affirme que le modèle présente des caractéristiques jamais vues auparavant sur une voiture de série.

La forme du prochain modèle est encore un mystère. Il ne s'agira pas nécessairement d'un véhicule à moteur central. Rimac est ouvert à la possibilité de construire un coupé avec un long capot ou un véhicule de type crossover pour la marque. L'avenir de Bugatti passe également par un véhicule électrique complet que Rimac souhaite lancer avant la fin de la décennie.

Rimac et Bugatti ont fusionné en 2021, Porsche détenant également 45 % des parts du nouveau constructeur. Rimac construit actuellement un nouveau siège social au Zagreb, en Croatie. Dans cette interview, Rimac dit qu'il veut que le site fasse partie de la communauté au sens large. "Nous avons des enfants qui circulent ici avec leurs petits vélos et qui regardent comment nous faisons les choses. Je me sentirais mal si nous devions les exclure", a-t-il déclaré à Automotive News Europe.