Deux propriétaires de Bugatti ont sûrement eu quelques explications à fournir, cette semaine, après s'être percutés au Maroc, renversant un camion au passage.

Une vidéo publiée sur YouTube montre trois Bugatti Chiron en train de dépasser des véhicules plus lents sur une route à deux voies. Trois d'entre eux se regroupent derrière un camion en attendant que la circulation venant en sens inverse se dégage. Une fois que cela se produit, la deuxième Chiron, qui semble être une Super Sport, tente de dépasser à la fois la Bugatti de tête et le camion, mais la première Chiron essaie également de dépasser, sans se rendre compte que l'autre Bugatti arrive à côté d'elle...

Et là, c'est le drame

Les deux voitures entrent inévitablement en collision tandis que le camion quitte également la route, de l'autre côté, et bascule sur le talus tandis que la Bugatti de tête s'arrête de manière contrôlée.

Le site d'information marocain "Tanjaoui.ma", qui n'a fait état d'aucun blessé lié à l'accident, a publié des photos des suites de l'accident. On y voit le camion renversé et la seconde Chiron avec son avant fortement endommagé. Le pare-chocs est enfoncé et le capot avant est plié et fissuré, ce qui équivaut probablement à des dizaines de milliers de dollars de dégâts.

Il n'y a pas de photos de l'autre Chiron, mais nous pensons qu'elle n'est pas exempte de tout dégât. En tout cas, au vu du prix de base de chacune de ces voitures, les réparations ne seront pas bon marché...