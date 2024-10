Les voitures classiques ne sont pas faites pour être stockées, mais pour être conduites. Malheureusement, cela les expose au risque d'être cabossées, éraflées ou, pire encore, gravement endommagées, comme l'a expérimenter le conducteur de cette Jaguar XK120 de 1948, autrefois impeccable.

Giuseppe Cerbone et son copilote Nicolo Bottini Bongrani effectuaient un essai pour les Mille Miglia au volant de leur XK120 lorsqu'ils ont failli percuter de plein fouet une Opel Insignia. Selon la publication autrichienne Kronen Zeitung, le conducteur de l'Opel a été distrait et a traversé la route en sens inverse. L'avant droit de l'Opel a tout de même percuté l'avant droit de la Jaguar, et les deux voitures ont subi de graves dommages.

Bonne pour la casse ?

Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter), le conducteur de la XK affirme que la conductrice de l'Opel regardait son téléphone au moment de l'accident. La femme de 23 ans admet avoir "reçu un appel" et avoir regardé brièvement son téléphone. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé dans l'accident, mais le conducteur et le passager de la XK ont subi des blessures légères.

Quant à la Jaguar, on ne sait pas encore si elle est totalement perdue ou non. Mais les dégâts semblent importants. Une XK120 classique pourrait vous coûter jusqu'à 100 000 € ou plus, selon l'état et l'année du modèle. Le seul point positif pour le propriétaire est que la prochaine Mille Miglia n'aura pas lieu avant juin 2025, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour réparer le véhicule pour la course. Si toutefois il est possible de le réparer...