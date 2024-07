La semaine dernière, lors du Festival de vitesse de Goodwood, une Lotus Evija X s'est crashée sur la ligne de départ de la course de côte. L'hypercar électrique de près de 2 000 chevaux a à peine parcouru quelques mètres avant de finir le nez le premier dans une botte de foin. Aujourd'hui, nous savons exactement ce qui s'est passé.

Selon Lotus, qui a donné plus de détails sur le site Web Goodwood Road & Racing, le conducteur a désactivé l'antipatinage, ce qui a envoyé les 1 704 Nm de couple aux roues en un instant. Dans les premiers mètres, les roues arrière tournaient à 270 km/h et les pneus avant à 240 km/h. Le conducteur a tenté d'empêcher la voiture de partir en vrille en levant le pied de l'accélérateur, mais l'équilibre de la voiture s'est déplacé, ce qui l'a projetée la tête la première dans la paille.

Le couple instantané combiné à la vitesse des pneus et à l'absence de traction ou de limiteur de régime a conduit au désastre. L'incident a duré environ 1,5 seconde du début à la fin. Heureusement, le conducteur (dont l'identité n'a pas été révélée) s'en est sorti indemne.

"Après une évaluation formelle par Goodwood et Lotus, l'adhérence asymétrique causée par une surcorrection lors d'une accélération rapide sur la ligne de départ a été déterminée comme étant la cause de l'incident", a déclaré Lotus dans un communiqué en début de semaine. "Le pilote est sorti indemne de l'incident et la voiture n'a subi que des dégâts minimes."

Il convient de noter que la Lotus a effectué avec succès une course de côte plus tôt dans la semaine. L'antipatinage avait été désactivé lors de cette première sortie. Malheureusement, l'Evija X n'a jamais pu effectuer un parcours chronométré de la montée de Goodwood à la suite de cet incident.

Si elle l'avait fait, l'Evija X aurait pu être l'une des voitures les plus rapides du week-end. Elle a récemment établi un record sur la Nordschleife en tant que voiture la plus rapide avec un châssis de production. Avec un temps au tour de 6 minutes et 24 secondes, l'Evija X s'est classée troisième derrière la Porsche 919 Hybrid Evo et la Volkswagen ID.R.

Dommage que nous n'ayons pas pu constater cette vitesse à Goodwood.