Le Goodwood Festival of Speed 2024 a fait sa première victime. La Lotus Evija X - une voiture spécialement conçue pour battre un record très spécifique sur le Nürburgring - s'est crashée pendant les épreuves de jeudi à Goodwood, détruisant l'avant de la voiture. Heureusement, le conducteur s'en est sorti.

S'il n'est pas rare de voir des voitures puissantes s'écraser contre les bottes de foin à Goodwood, cet incident est tout de même particulier. Il ne s'est pas produit dans le virage de Molecomb, un virage à gauche délicat situé à mi-parcours et réputé pour piéger même les pilotes professionnels. Il s'est plutôt produit sur la ligne de départ.

Les images de l'accident montrent l'Evija X en train de faire un burnout absolument gigantesque, avant de partir soudainement vers la droite et d'aller s'écraser dans les balles de foin. La coque avant a été écrasée, mais la cellule conducteur semble être restée intacte. Les présentateurs pensent que le logiciel associé aux quatre moteurs individuels de la voiture et à sa puissance de près de 2 000 chevaux a quelque chose à voir avec la perte de contrôle du conducteur. Mais il est impossible d'en être sûr tant que Lotus ne l'aura pas confirmé.

Espérons que cette voiture n'aura besoin que d'une nouvelle partie avant pour remonter la pente. Étant donné que l'Evija X est un projet unique, Lotus devra peut-être en fabriquer un nouveau, sauf s'il en a d'autres en réserve. Cependant, dans l'ensemble, cela ne semble pas être une épave très coûteuse.

Avant cet incident à Goodwood, l'Evija X a établi le record du véhicule le plus rapide sur la Nordschleife avec le châssis d'une voiture de série, avec un temps au tour de 6 minutes 24 secondes. Cela en fait la troisième voiture la plus rapide à avoir parcouru le légendaire circuit de course, derrière la Porsche 919 Hybrid Evo et la Volkswagen ID.R. Elle vient également d'établir un nouveau record, cette fois-ci à Goodwood. Elle est la voiture qui s'est crashée le plus vite, en moins de deux secondes ... oups !