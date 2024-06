Au fil des ans, le Goodwood Festival of Speed a pris de l'importance pour les constructeurs automobiles, passant du statut de "simple" festival à celui de vitrine pour la présentation de nouveaux produits. Tout comme une exposition de voitures classiques, mais avec un cadre exceptionnel et l'opportunité de faire rugir des moteurs de toutes sortes - sans limites.

L'édition 2024 de l'événement britannique - programmée du 11 au 14 juillet - promet d'être riche en nouveautés, avec les débuts de nombreux modèles. Et sous la bannière de MG : la marque britannique, désormais propriété chinoise, fêtera en effet ses 100 premières années au Goodwood Festival of Speed 2024. Pour l'occasion, la sculpture centrale classique accueillera pour la première fois une voiture électrique, à savoir la MG Cyberster.

Voyons maintenant quelles sont les voitures qui feront leurs débuts au Goodwood Festival of Speed 2024.

Alfa Romeo 33 Stradale

Qui sait si elle défiera la légendaire colline britannique ou si elle se contentera de rester immobile et d'être admirée. Cela pourrait suffire aux passionnés, car une Alfa Romeo 33 Stradale n'est certainement pas une voiture comme les autres. Elle ne sera produite qu'à 33 exemplaires - avec moteur électrique ou V6 essence - et Goodwood sera sa première sur le sol anglais.

Alfa Romeo 33 Stradale 2024

Alfa Romeo Junior

Ceux qui sont venus aux 2024 Electric Days ont pu la voir en direct, le 11 juillet, ce sera au tour du public d'outre-Manche de se retrouver face à face avec l'Alfa Romeo Junior. Le protagoniste sera la version Veloce, la voiture électrique de 280 ch à traction avant.

Alfa Romeo Junior

Aston Martin Valiant

Un moteur V12 de 745 ch, une boîte de vitesses manuelle et des formes inspirées du monde du sport automobile. C'est l'Aston Martin Valiant, le coupé extrême du constructeur britannique destiné à 38 clients seulement. Imaginé par Fernando Alonso, il sera dévoilé lors d'une course de côte avec le pilote espagnol à son volant.

Aston Martin Valiant

BMW i5 Flow Nostokana

La relation entre BMW et l'art est profondément ancrée et se renouvelle d'année en année. Même avec l'i5 - une version électrique de la nouvelle série 5 - utilisée comme "toile" pour abriter l'œuvre de l'artiste sud-africaine Esther Mahlangu. La carrosserie intègre des segments de film à encre électronique, qui peuvent changer de couleur pour créer des motifs en constante évolution.

BMW i5 Flow Nostokana

BMW M2 2024

Quelle meilleure scène que la légendaire colline de Goodwood pour présenter la BMW M2 2024, avec une mise à jour mécanique apportant 20 ch supplémentaires, pour un total de 480 ? Disponible en boîte manuelle ou automatique, le coupé allemand a également été revu sur le plan esthétique, avec de nouveaux détails extérieurs et un intérieur encore plus high-tech.

BMW M2 (2024)

BMW M3 Touring 2024

La première M3 Touring a été récemment remaniée et, comme sa petite sœur la M2, elle a reçu 20 ch supplémentaires pour atteindre 530 ch, tirés comme d'habitude du moteur 3.0 à six cylindres en ligne. Le 0-100 s'effectue en 3,6 secondes, soit 0,1 seconde de plus que la berline.

BMW M3 Touring (2024)

BMW Serie 1 2024

C'est peut-être l'un des restylages BMW les plus discutés de ces dernières années. La Série 1 2024 a changé de visage, modernisé son intérieur et ses moteurs, adoptant des unités hybrides douces. La M135i xDrive, forte de ses 300 ch, reste dans la gamme.

BMW Serie 1 2024

BMW Skytop concept

Si la Série 1 a fait sensation, le concept BMW Sky top a surpris. Une Série 8 incognito, à la carrosserie entièrement redessinée et au toit en cuir amovible. Une merveille aperçue pour la première fois au Concorso d'eleganza di Villa d'Este et qui pourrait être produite en série très limitée.

BMW Concept Skytop

BMW X3

Dernière innovation de la marque, la nouvelle BMW X3 change beaucoup de choses par rapport à l'ancienne génération. De l'esthétique à la technologie en passant par la gamme de moteurs, orpheline du groupe motopropulseur électrique. Pour ceux-là, il y aura la version de production de la Neue Klasse X.

BMW X3 2024

Ford Mustang GTD

Pratiquement une voiture de route de type GT3, c'est ce que représente la Ford Mustang GTD, dont le V8 5.2 développe plus de 800 ch. Une véritable bête de l'asphalte, née avec un objectif : la Ford Mustang GTD en moins de 7 minutes.

Ford Mustang GTD

MG HS 2024

100% nouvelle. La nouvelle MG HS sera en effet complètement différente de la génération actuelle et continuera d'être proposée avec des moteurs essence électrifiés et hybrides rechargeables. Un cadeau d'anniversaire pour les 100 ans de la marque britannique.

MG HS

Land Rover Defender Octa

La présentation officielle est prévue pour le 3 juillet, tandis que le 11 juillet, le Land Rover Defender Octa, tout simplement la version la plus extrême et la plus dure du tout-terrain britannique, fera ses débuts en entreprise. Sous le capot devrait se trouver l'habituel V8 5.0, plus puissant que les 525 ch actuels.

Land Rover Defender OCTA

Red Bull RB17

La Red Bull RB17, première hypercar de l'écurie de Formule 1, fera ses débuts à Goodwood 2024. Propulsée par un V10 de 1 000 ch sans précédent , capable d'atteindre une vitesse de 15 000 tr/min grâce à la présence d'un moteur électrique de 200 ch pour le soutenir, elle sera l'une des voitures les plus extrêmes au monde. Utilisation sur circuit uniquement.

Red Bull RB17

Toyota GR Yaris H2

Toyota travaille sur des moteurs classiques avec des cylindres et des pistons capables de fonctionner à l'hydrogène, dépassant ainsi le schéma de la pile à combustible. À Goodwood 2024, elle montrera ses progrès avec la GR Yaris H2, la version la plus sportive de la petite voiture japonaise à zéro émission.

Toyota GR Yaris H2

Yangwang U9

La Yangwang U9, une hypercar électrique produite par la marque appartenant à BYD et développant 1 282 ch, complète la liste. Caractérisée par un énorme aileron arrière, elle vise à laisser derrière elle les concurrentes à batterie les plus emblématiques, et plus encore.