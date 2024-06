MG dévoilera la nouvelle HS lors du Festival de vitesse de Goodwood qui se tiendra du 11 au 14 juillet. L'annonce a été faite directement par Guy Pigounakis, directeur des ventes de MG UK, à Automotive News Europe.

Selon le directeur, le nouveau modèle aura un design complètement différent de l'actuelle HS, même s'il continuera à être proposé avec des groupes motopropulseurs non électrifiés à essence et hybrides rechargeables.

Avant-première

Guy Pigounakis a déjà prévu que la version hybride rechargeable utiliserait un bloc-batterie presque deux fois plus grand que le bloc-batterie actuel de 12,8 kWh afin d'augmenter l'autonomie électrique à plus de 100 km. Bien que cela n'ait pas été précisé, il semble inévitable que la nouvelle HS soit également équipée de nouveaux moteurs électriques, pour une puissance totale qui pourrait dépasser les 258 ch actuels.

Restylage de la MG HS (2023)

En revanche, rien n'a été dit sur la version essence, qui pourrait conserver le 1.5 turbo de 162 ch, probablement mis à jour et révisé pour améliorer encore l'efficacité.

Les prix devraient rester compétitifs, avec un prix de catalogue compris entre 30 000 euros pour le modèle à essence et 40 000 euros pour la version hybride rechargeable plus riche, cette dernière devant également être disponible avec les nouvelles mesures d'incitation.

Célébrer les 100 ans (et des chiffres en hausse)

La nouvelle HS fera partie de l'exposition de MG au Festival of Speed, où la marque détenue par SAIC célébrera son 100e anniversaire. En fait, MG a été fondée au Royaume-Uni en 1924 par William Morris sous le nom de Morris Garages.

La HS est actuellement le deuxième modèle le plus vendu par la marque chinoise en Europe après le SUV ZS, avec 19 889 unités livrées à la fin du mois d'avril, selon les données compilées par Dataforce. La HS est le 12e SUV compact le plus vendu en Europe au cours des quatre premiers mois de l'année et le 8e modèle le plus vendu au Royaume-Uni, ce dernier étant le deuxième marché de MG après l'Italie.

Globalement, MG prévoit d'augmenter ses ventes à plus de 300 000 unités en Europe en 2024, dépassant les 231 684 livraisons de 2023.