Le marché des SUV est aujourd'hui si vaste et varié qu'il offre presque une voiture pour chaque goût et chaque besoin, même pour ceux qui recherchent un SUV compact, mais spacieux avec un moteur à essence et un prix pas trop élevé.

Le KGM Torres, SUV sud-coréen héritier de la tradition SsangYong, et la MG HS chinoise, restylée en 2023 et toujours proposée en version hybride rechargeable, en sont deux exemples.

C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de comparer ces deux nouveaux SUV essence aux dimensions généreuses et aux tarifs plutôt abordables. Commençons donc par le défi 'sur le papier' entre KGM Torres et MG HS.

L'extérieur

Le KGM Torres ressemble à un SUV de 4,70 mètres de long et de 1,72 mètre de haut qui se situe quelque part entre les grands modèles compacts et moyens, mais avec un style plus proche des vrais tout-terrains. Massif et anguleux, il est également doté d'un hayon dont la forme rappelle celle du cache-roue de secours classique des tout-terrains " purs et durs ".

KGM Torres, vue de face

La MG HS, même après son récent restylage, s'appuie davantage sur un design de SUV compact, plus arrondi et "plus doux" dans ses lignes, mesurant 4,61 mètres de long et 1,68 mètre de haut. Les nouveaux phares full LED sont complétés par la signature lumineuse 3D inédite des blocs optiques arrière.

MG HS, vue de trois quarts avant

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement KGM Torres 4,70 m 1,89 1,72 2,68 MG HS 4,61 m 1,87 1,68 2,72

Intérieur

Avec le KGM Torres, nous avons affaire à une voiture qui a peu de rivaux en termes de capacité de chargement, du moins dans la catégorie des SUV compacts. Le coffre de la nouvelle Coréenne a une capacité de chargement minimale de 703 litres, qui atteint la limite remarquable de 1 662 litres lorsque les dossiers de la deuxième rangée de sièges sont rabattus.

L'ensemble de l'habitacle et du tableau de bord est conforme aux dernières tendances en matière de design et de finition, tout en conservant une partie de l'audace typique de l'extérieur. L'instrumentation numérique de 12,5 pouces rejoint l'écran tactile central d'infodivertissement de 9 pouces, tandis que juste en dessous se trouve un troisième écran de 8 pouces pour gérer la climatisation, les modes de conduite et la transmission intégrale sur les versions à quatre roues motrices.

KGM Torres, l'intérieur

Les dimensions plus compactes de la MG HS confèrent au SUV chinois de marque britannique un coffre plus petit que celui du coréen, à savoir 463-1.454 litres, ce qui n'est tout de même pas négligeable.

Le tableau de bord et l'aménagement intérieur sont également plutôt "traditionnels", avec un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces et un écran tactile central classique de 10,1 pouces. Comme la Torres, la HS est également équipée de la connectivité Andorid Auto et Apple CarPlay.

MG HS, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre KGM Torres 12,5" 9" pour le multimédia + 8" pour la climatisation et le GPS 703-1.662 litres MG HS 12,3" 10,1" 463-1.454 litres

Les moteurs

Les moteurs à essence des deux voitures étudiées sont très similaires, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un quatre cylindres turbo de 1,5 litre développant 163 ch dans le cas de la KGM Torres et 162 ch dans le cas de la MG HS.

Les deux concurrentes peuvent être achetées avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique : la Torres peut être équipée d'une boîte automatique à 6 rapports, tandis que la HS est équipée d'une boîte à double embrayage à 7 rapports. La KGM Torres, en revanche, est la seule à être proposée avec une transmission intégrale, exclusivement couplée à la boîte de vitesses automatique, tandis qu'une version GPL bicarburation a récemment été introduite dans la gamme.

La MG HS propose également une version hybride rechargeable, la MG EHS, dotée du même moteur turbo essence de 1,5 litre, mais avec l'ajout d'un moteur électrique qui porte la puissance du système à 258 ch. La EHS est équipée d'une boîte de vitesses électrique à 10 rapports et, grâce à sa batterie de 16,6 kWh, revendique une autonomie de 52 km en cycle WLTP.

Modèle Essence hybride rechargeable KGM Torres 1.5 GDI Turbo 163 CV 2WD Man.

1.5 GDI Turbo 163 CV 2WD Aut.

1.5 GDI Turbo 163 CV 4WD Aut. n.d. MG HS 1.5T GDI 162 CV 2WD Man.

1.5T GDI 162 CV 2WD Aut. 1.5T GDI 258 CV Aut.

MG Torres vue arrière MG HS vue arrière

Les prix

Les prix de la KGM Torres commencent à 31 900 € pour la version Road entry, qui est équipée d'une traction avant et d'une boîte de vitesses manuelle. Le haut de gamme est la KGM Torres 1.5 Turbo GDI AWD automatique Icon à partir de 43 500 € (1 000 € de plus pour le GPL).

En revanche, le prix de base de la MG HS est plus bas, à partir de 25 490 euros pour la finition Confort avec boîte de vitesses manuelle, le chiffre le plus élevé correspondant à 30 290 euros pour la Luxury avec boîte de vitesses automatique.

Pour la MG EHS Plug-in Hybrid, en revanche, la fourchette de prix va d'un minimum de 36 590 euros pour la Comfort à un maximum de 39 390 euros pour la Luxury.