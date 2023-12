Les ventes de B-SUV tirent le marché. Ils se vendent beaucoup parce que leur design est attrayant, qu'ils disposent d'un bon équipement technologique, de moteurs économes en carburant et de dimensions aussi confortables en ville, qu'adaptables aux voyages en dehors de la ville.

Parmi les plus populaires, on trouve le Ford Puma et la Jeep Avenger, cette dernière pouvant compter, à partir du printemps 2024, sur une nouvelle motorisation hybride, face à la Ford qui, grâce à la mild hybrid, a conquis le marché ces dernières années. Ces modèles sont très semblables, mais en même temps radicalement différents : découvrons-les ensemble dans ce comparatif.

Extérieurs

La Jeep Avenger mesure 4,08 mètres de long, la taille idéale, tout comme le Puma, pour circuler en ville sans problème. Les proportions régulières de la carrosserie ont permis aux designers d'imaginer des lignes racées et dynamiques qui profitent de la garde au sol pour donner de l'élan aux formes. Les phares avant ont un aspect moderne grâce au contraste avec les parties noires brillantes, avec les arêtes et les nervures qui, en général, quel que soit l'angle de vue, mettent bien en valeur les volumes. Il apparaît solide et robuste, exactement ce que l'on attend d'une Jeep.

D'un point de vue stylistique, le Ford Puma suit exactement le chemin inverse : peu d'arêtes, des formes arrondies et des lignes douces, mais néanmoins musclées. Il mesure environ 4,20 mètres de long et est immédiatement reconnaissable à sa grande calandre et à ses phares à LED (toujours de série) en position surélevée, à partir desquels se développent les deux nervures du capot. Le design change tellement en fonction de la finition choisie qu'il caractérise non seulement la signature lumineuse, mais aussi les pare-chocs, les jupes et la garde au sol.

Jeep Avenger e-Hybrid

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Jeep Avenger e-Hybrid 4,08 1,77 1,52 2,55 Ford Puma 4,20 1,80 1,53 2,58

Intérieurs

On attend d'un B-SUV des dimensions compactes, mais aussi beaucoup de praticité et de concret dans l'utilisation de l'espace. Sur ce point, la Jeep Avenger et la Ford Puma ne déçoivent pas.

Malgré sa longueur proche de celle d'une citadine, les formes régulières de l'Avenger améliorent la convivialité des espaces intérieurs. L'habitabilité est bonne pour quatre personnes et le coffre de 380 litres est généreux, encore plus que celui de sa grande sœur Renegade qui s'arrête à 351 litres.

À l'intérieur aussi, on ressent une impression de robustesse grâce à une façade en plastique poli. L'atmosphère est renforcée par l'éclairage LED, avec huit couleurs au choix, et l'impression générale est celle d'une ambiance pratique et moderne. Les matériaux sont tous rigides, tant dans l'habitacle que dans la zone du tunnel, ainsi que sur les panneaux de porte. Côté divertissement, l'instrumentation derrière le volant est numérique et va de 7 à 10,25 pouces de diagonale en fonction de la finition, cette dernière étant de la même taille que l'écran central.

Jeep Avenger, l'intérieur

Le Ford Puma est plus long que l'Avenger et cela ne se traduit pas tant par une plus grande habitabilité à l'arrière, car le toit descend plus abruptement vers la queue, que par une plus grande capacité de chargement. En effet, le coffre est l'un des plus grands de sa catégorie avec une capacité minimale de 456 litres et aussi l'un des plus intelligents. En effet, sous le plancher se trouve la MegaBox, un compartiment étanche supplémentaire de 80 litres qui peut également être utilisé pour charger des objets d'une hauteur maximale de 1,15 mètre.

À l'intérieur, la plupart des revêtements sont en plastique doux au toucher alternant avec des matériaux plus durs, et sur les niveaux de finition supérieurs, on trouve également des surfaces en cuir avec des surpiqûres contrastées. Côté technologie, la Puma commence à sentir le poids des années (un restylage de mi-carrière est prévu en 2024) : l'écran central d'infodivertissement est de 8 pouces et utilise le logiciel SYNC3 toujours compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, le tout associé à une instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Ford Puma, intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du coffre (litres) Jeep Avenger e-Hybrid 7,0" - 10,25" 10.25" 380 - n.d. litres Ford Puma 12,3" 8,0" 456 - 1 100 litres

Moteurs

La Jeep Avenger e-Hybrid représente la nouveauté absolue de la liste, car il manquait une version hybride homologuée, compte tenu du contexte urbain dans lequel les B-SUV font fureur. Cette technologie est disponible sur un seul moteur, le même moteur essence 1.2 trois cylindres de 101 ch qui peut également être choisi sans assistance électrique, associé à une traction avant et, de série, à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Comme Jeep, Ford ne propose que des versions essence, soit "pures" dans le cas de la sportive ST, soit hybrides légères électrifiées. Il y en a deux, à trois cylindres turbo 1.0, l'une de 155 ch et l'EcoBoost Hybrid de 125 ch, qui représente l'écrasante majorité des ventes sur notre marché et que nous avons pris en considération parce que c'est celle qui se rapproche le plus de l'Avenger en termes de puissance. Elle n'est disponible qu'en traction avant, mais peut aussi être équipée d'une transmission automatique à 6 rapports.

Modèle Moteur Puissance Couple Traction Jeep Avenger e-Hybrid 1.2 trois cylindres turbo + électrique 101 ch 205 Nm Avant Ford Puma EcoBoost Hybrid 1.0 trois cylindres turbo + électrique 125 ch 170 Nm Avant

Jeep Avenger e-Hybrid, l'arrière Ford Puma, l'arrière

Prix

Les prix de la Jeep Avenger e-Hybrid commencent à 26 300 euros pour la version Longitude et atteignent 30 800 euros pour la version haut de gamme Summit.

Le Ford Puma EcoBoost Hybrid 125 ch se situe au même niveau, avec des prix débutants à 27 900 euros pour la version de base Titanium et atteignant 35 950 euros pour la finition ST. Contrairement à la Jeep, il peut être choisi avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, ce qui implique un surcoût d'environ 1 400 euros pour le même équipement.