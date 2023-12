De la voiture de sport au SUV. Tel est le destin de la Ford Capri qui, après plus de 50 ans, est prête à revenir en Europe sous une nouvelle forme. Autrefois connue comme une alternative européenne plus compacte aux muscle cars américaines, la formule de la Capri moderne est le fruit de l'évolution de la mode.

La transformation en SUV familial est prévue pour 2024, mais nous avons essayé de prendre de l'avance en vous donnant une idée de ce à quoi ressemblera la nouvelle Ford Capri grâce à notre rendu.

Une touche sportive

Notre interprétation s'inspire des premières photos espion et d'un premier détail important, à savoir le fait que le SUV sera très probablement basé sur la plateforme MEB de Volkswagen.

Bien que Ford n'ait pas encore officialisé le nom "Capri", nombreux sont ceux qui parient sur un retour à ce nom historique. Comme indiqué, il ne faut toutefois pas s'attendre à une voiture de sport pur-sang, mais à un SUV dont les lignes et la philosophie sont plus proches des grands modèles de la famille ID de Volkswagen.

Ford Capri (2024), le rendu de Motor1.com

En principe, ce modèle devrait partager certains éléments de l'Explorer électrique, mais dans une tonalité plus agressive et de type coupé, le tout au bénéfice de l'esthétique et surtout de l'aérodynamique, avec la possibilité d'obtenir quelques kilomètres d'autonomie supplémentaires. Les phares, dont le design a été dévoilé dans un teaser au cours des derniers mois, sont également exclusifs à la Capri.

Un lien avec l'ID.5

Les proportions du SUV coupé devraient "étirer" la Capri au-delà des 4,46 mètres de longueur de l'Explorer. La nouvelle Ford pourrait donc être plus proche des 4,6 m et représenter ainsi une sorte de "cousine" de la Volkswagen ID.5. La motorisation pourrait également être similaire à celle du modèle de Wolfsburg, avec une batterie de 77 kWh et des versions avec un ou deux moteurs électriques.

Photo espion du nouveau crossover électrique de Ford

Une autonomie d'environ 500 km est attendue, mais il reste difficile de spéculer sur la gamme de moteurs. Si l'adoption d'une variante de 204 ch semble plausible, il en va tout autrement de la variante de 299 ch qui, sur l'ID.5, porte le nom de GTX pour évoquer sa sportivité. Ford souhaite-t-il proposer quelque chose de similaire en utilisant le badge GT ou RS ? Il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir.

En attendant, on peut imaginer que le prix catalogue sera légèrement supérieur à celui de l'Explorer.