Les voitures d'aujourd'hui ont peut-être plus de puissance que jamais, mais les gros chiffres ne sont pas la réponse à tous les problèmes. Le poids est également un facteur important et ce facteur s’est peut-être avéré crucial lors de la récente bataille entre une Acura NSX Type S et une Kawasaki Ninja H2 R.

Les deux se sont affrontés dans une course façon dragsters, révélant leurs forces et leurs faiblesses. La Kawasaki, de 2017, est bien plus légère que l'Acura, faisant pencher la balance à seulement 216 kg ! La voiture pèse près de 1,8 tonne, mais développe également 600 chevaux et 531 Nm de couple avec son moteur V6 bi-turbo de 3,5 litres et ses trois assistances électriques. La Ninja n'est pas en reste avec ses 305 chevaux et 165 Nm de couple disponibles grâce à son moteur quatre cylindres en ligne de 1,0 litre. Mais l'Acura a l'avantage d'avoir quatre roues et un système de traction intégrale, bien pratique pour ce format unique. Mais cela sera-t-il suffisant ?

Le deux-roues à l’assaut !

La Kawasaki a battu l'Acura dans presque toutes les domaines mis à part lors de la mesure des forces G maximales dans les virages. La NSX a tiré 1,13 g contre 0,72 pour la Ninja. Le virage, à la fin de la course d'accélération, a été le moment clé de la bataille, au cours duquel la supercar a rattrapé et dépassé la moto, mais il n’en fut pas toujours ainsi.

La moto a quand même battu la voiture dans deux des trois courses, complétant la course en 32,4 secondes à plus de 280 km/h. La Type S l’a fait en 33,1 secondes avec une pointe de 219 km/h. La Ninja a atteint les 100 km/h en 3,0 secondes et a terminé la course de 400 mètres en 10,0 secondes à 190 km/h, prouvant que la puissance n'a pas beaucoup d'importance lorsqu’il ne faut déplacer qu’une centaine de kilos.