NSX représente un nom emblématique pour tous les fans de sport automobile japonais. La Honda la plus cool des années 90 était le rêve de nombreux enfants, notamment de ceux (même un peu plus âgés) qui ont eu la chance de la conduire dans les jeux vidéo de l'époque, comme Gran Turismo et Need For Speed.

Le mythe NSX s'est poursuivi dans les années 2000, avec une deuxième génération qui s'est transformée en une hybride ultra haute performance. L'évolution de Honda se poursuivra dans les prochaines années (peut-être en 2025 ou 2026) dans une version 100% électrique (aïe) et pourrait avoir un look très similaire à notre rendu.

Du circuit à la route

Le concept Electric Vision Design Study conçu par Acura, la marque "américaine" de Honda, pourrait inspirer la NSX du futur. Présenté à la Monterey Car Week en août dernier, le prototype a été conçu à l’Acura Design Studio de Los Angeles et présente des lignes tendues et acérées inspirées de la voiture de course IMSA.

Acura elle-même a admis que le concept donne un avant-goût d'un "potentiel véhicule sport électrique", sans faire de référence directe à la NSX. Cependant, l'association est pratiquement immédiate, notamment car des rumeurs circulent depuis un certain temps sur une évolution électrique de la voiture de sport japonaise.

Même dans notre rendu, la Honda affiche une esthétique vraiment pointue, avec une face avant anguleuse caractérisée par la signature lumineuse en forme de L et de grandes fentes en correspondance avec les passages de roues.

Les formes arrondies des flancs contrastent avec un cockpit plutôt volumineux, doté d'un grand pare-brise rappelant celui des voitures de course. À noter également les caméras (au lieu des rétroviseurs traditionnels) et les nervures profondes sur le côté.

Les hypothèses sur le groupe moto-propulseur

Galerie: 2022 Acura NSX Type S

31 Photos

Quelle sera la puissance de la nouvelle NSX ? Évidemment, il n'y a pas encore d'indications officielles, même s'il est facile de croire que le nouveau modèle dépassera les 610 ch de la Type S, la variante la plus sportive de la dernière NSX, qui a désormais atteint la fin de sa production. On peut s'attendre à une configuration avec quatre moteurs électriques (un pour chaque roue) et une accélération brutale de 0 à 100 km/h, probablement en moins de 3 secondes.

Concernant l'architecture, il est possible que la Honda naisse sur une toute nouvelle plateforme capable d'héberger des batteries de nouvelle génération (peut-être à semi-conducteurs) pour une recharge ultra-rapide. De cette manière, l'entreprise devrait également pouvoir satisfaire ceux qui utiliseront la voiture sur piste, avec de courts arrêts pour recharger après quelques tours à puissance maximale.