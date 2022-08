Comme chaque année à la même période, c'est l'heure de la Monterey Car Week ! Les festivités de cet événement automobile américain incontournable débutent ce mercredi 17 août 2022 avec le Rolex Monterey Motorsports Reunion à Laguna Seca et se poursuivent pendant le week-end avec The Quail A Motorsports Gathering le vendredi... pour se terminer dimanche par le Pebble Beach Concours d'Elegance.

Et comme à chaque fois, l'événement promet de tenir toutes ses promesses en termes de passion automobile. Des supercars, des hypercars, des concepts et des nouveautés, sans oublier évidemment les plus belles voitures anciennes du monde : on va en prendre plein les yeux ! Et voici un bref aperçu de ce qui vous attend dans les prochains jours !

Concept Acura Precision EV

Acura n'est pas étranger à la Car Week. L'année dernière, nous avions vu la nouvelle NSX Type S pour la première fois, et c'était aussi la première mention du retour de l'Integra. Cette année ne devrait pas être moins spéciale. Acura présente le concept Precision EV pour montrer le langage de conception de ses futurs véhicules électriques.

Audi S1 E-Tron Quattro Hoonitron

Nous avons vu l'Audi S1 E-Tron Quattro Hoonitron de Ken Block sur des photos, mais nous allons enfin avoir un aperçu de cette voiture de rallye électrique en personne à Monterey. Rejoignant la Réunion Rolex Monterey Motorsports aux côtés d'une icône Audi Sport Quattro S1 Groupe B de 1985, la Hoonitron participera à une course autour de Laguna Seca à partir du 17 août.

Bentley Mulliner Batur

Bentley fait les choses en grand cette année. La prochaine Mulliner Batur présentera au monde le nouveau langage de conception du constructeur pour l'ère électrique de Bentley. Cette voiture GT à tirage limité succédera à la Bacalar de l'année dernière, et on ne peut qu'imaginer son prix.

BMW M4 CSL / M3 50 Jahre

BMW a prévu deux grands débuts à Monterey : la nouvelle M4 CSL et la M3 50 Jahre Edition. Le premier coupé affiche une puissance de 550 chevaux et un temps de 0 à 100 en 3,6 secondes, ce qui en fait la M4 la plus puissante jamais construite. L'édition spéciale de la M3, quant à elle, fait revivre les couleurs emblématiques des voitures M comme le Techno Violet et le Bleu Interlagos profond.

Concept Cadillac Celestiq

Nous avons eu un premier aperçu de l'étonnante Celestiq en juillet lorsque la berline de luxe a fait ses débuts virtuels. Avec sa carrosserie gigantesque et son intérieur somptueux - avec un énorme écran tactile de 55 pouces - la Celestiq fera ses premiers pas en personne à Monterey.

Roadster Hennessey Venom F5

Qu'y a-t-il de mieux qu'une hypercar de 1817 chevaux avec une vitesse de pointe de 311 miles à l'heure ? Cette même vitesse sans toit. Hennessey présentera sa très attendue Venom F5 Roadster à la semaine de l'automobile de Monterey cette année, et bien que nous ne connaissions pas encore tous les détails, nn peut s'attendreous nous attendons à ce que les performances soient proches de celles du coupé.

DeLorean Alpha5

DeLorean est de retour - et l'étonnante Alpha5 fait ses débuts mondiaux au concours de Pebble Beach. Avec une batterie d'une capacité de plus de 100 kilowattheures, la DeLorean entièrement électrique promet une autonomie de 483 km et un temps de 0 à 96 km/h de seulement 3,4 secondes lorsqu'elle sera produite.

Lamborghini Huracan Sterrato / Urus Evo

Ce n'est pas encore confirmé, mais Lamborghini pourrait présenter jusqu'à trois nouveautés à Monterey. La Huracan Sterrato et une variante du SUV Lamborghini Urus sont toutes deux attendues sur les pelouses de Pebble Beach - et peut-être même un troisième modèle si nous avons de la chance.

Lucid Air Stealth Edition

La Lucid Air a subi une transformation radicale pour Monterey. La nouvelle édition Stealth habille la berline d'accents noirs sur pas moins de 35 pièces extérieures, allant du bouclier avant et des coques de rétroviseurs aux roues et au spoiler arrière. Une version furtive !

Meyers Manx 2.0

Tout comme DeLorean, la Meyers Manx est de retour. Cette fois, l'emblématique buggy revient avec une version entièrement électrique qui comprend un pack de batteries haut de gamme de 40 kilowattheures et jusqu'à 480 km d'autonomie électrique. Mais si vous en voulez un, vous devez vous dépêcher. L'entreprise ne propose que 50 exemplaires pour l'année modèle 2023... à un prix non communiqué.

Hommage à la Porsche 911 "Sally" de Cars

Sally Carrera, l'un des personnages vedettes du film Cars de Pixar, a 20 ans cette année. Pour l'occasion, Porsche présentera à Monterey une 911 hommage à Sally, basée sur une 992 moderne. Elle n'aura pas d'yeux dans le pare-brise - pour autant que nous le sachions - mais elle arborera la même peinture bleu métallisé que le personnage animé.

Rolls-Royce Phantom Série II

La nouvelle Rolls-Royce Phantom Series II fait ses débuts à la Monterey Car Week. La voiture de luxe emblématique arbore un design extérieur actualisé pour 2023 qui comprend de nouvelles options de roues et une calandre rafraîchie, ainsi qu'un intérieur plus opulent que jamais.

SSC Tuatara Striker

La SSC Tuatara, qui atteint une vitesse de 282 miles par heure (453 km/h), a un petit frère. SSC dévoilera la nouvelle Tuatara réservée à la piste et baptisée Striker. Dotée d'un énorme aileron arrière et d'un diffuseur gigantesque, la Striker a une force d'appui triple de celle de la Tuatara standard à des vitesses supérieures à 160 mph, mais elle conserve son groupe motopropulseur de 1750 chevaux.