Porsche lève le voile sur la nouvelle version GT3 RS de sa 911 Type 992, un déclinaison plus puissante et aussi beaucoup plus chère que la GT3 "normale".

Chose promise, chose due : Porsche a levé le voile ce mercredi 17 août 2022 sur la version la plus typée piste de sa 911 de génération 992. Et comme les photos espion pouvaient le laisser entendre, cette toute nouvelle 911 GT3 RS ne donne pas dans la dentelle. Elle n'a d'ailleurs jamais été aussi éloignée de la GT3. Et jamais été aussi proche de la 911 GT3 R.

15 chevaux de plus

Avant de se pencher sur son esthétique et les aspects techniques qui ont été modifiés, zoomons sur sa motorisation : et comme nous le supposions, cette nouvelle 911 GT3 RS augmente la puissance de son six cylindres boxer de 4.0 litres à 525 chevaux. C'est effectivement le nombre qui était écrit sur la plaque d'immatriculation des voitures de test repérées par nos photographes espion. Nous avions raison d'y voir un indice !

525 chevaux, c'est 15 chevaux de plus que les 510 ch de la 911 GT3, une puissance obtenue notamment grâce à de nouveaux arbres à cames, le système d'admission à papillon unique et la commande de soupape rigides étant eux issus du sport automobile.

Côté boîte de vitesses, la PDK à sept vitesses présente des rapports plus courts que la 911 GT3. De quoi annoncer un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes (3,4 secondes pour la GT3), et une vitesse de pointe de 296 km/h.

Inspirée de la course

Pour freiner une telle cavalerie, la nouvelle Porsche 911 GT3 RS peut compter sur des freins avant monoblocs à étrier fixe en aluminium à six pistons à l'avant (disques de 408 mm), et arrière à quatre pistons de 380 mm. Par rapport à la GT3, la GT3 RS fait passer les pistons de 30 à 32 mm, et l'épaisseur des disques de 34 à 36 mm.

Les freins céramique PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) sont en option : 410 mm à l'avant, 390 mm à l'arrière.

Et puisque l'on est dans les roues, les jantes forgées en alliage léger à blocage central sont chaussées de pneus sport homologués route de 275/35 R 20 à l'avant et 335/30 R 21 à l'arrière.

Poids plume

Évidemment toutes ces améliorations ne sont rien sans des mesures drastiques de poids. Et grâce à l'emploi massif de PRFC (ailes avant, toit, capot, sièges baquets...), la 911 GT3 RS affiche 1450 kilos à vide (DIN) sur la balance.

Un aileron gigantesque !

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle 911 GT3 RS ne donne pas dans la discrétion. Ce qui est notamment dû à cet aileron arrière démesuré dont la partie supérieure est plus haute que le toit !

À l'avant on trouve un splitter pour diviser l'air qui passe en dessous, des ailettes latérales dirigent l'air vers l'extérieur, des ouvertures à lamelles sur les ailes avant ventilent les passages de roues, les entrées d'air derrière les roues avant réduisent la pression aéro dans ces derniers...

Trois fois plus d'appui que la GT3

Le secret des performances de cette nouvelle 911 GT3 RS tient également dans le fait qu'en lieu et place des trois radiateurs de la version précédente, elle n'a plus qu'un radiateur central, comme sur la 911 RSR victorieuse au Mans, ou la 911 GT3 R. Incliné et positionné dans le nez de la sportive, à la place de l'esapce à bagage de la 911, il libère de l'espace sur les côté pour améliorer l'aérodynamisme actif.

Ainsi les ailes réglables à l'avant et sur l'aileron arrière en deux parties permettent de gagner un appui total de 409 kilos à 200 km/h. Soit deux fois plus que la GT3 RS de génération 991.2, et trois fois plus que la 911 GT3 actuelle !

La force d'appui augmente même jusqu'à 860 kg à 285 km/h.

Le DRS sur une Porsche de série, une première !

Et comme si ça ne suffisait pas, cette nouvelle Porsche est équipée de série du DRS. Sur simple pression d'un bouton, il est possible de réduire la traînée et donc d'augmenter la vitesse en ligne droite, comme sur les F1 !

Les freinages d'urgence bénéficient eux de la fonction "airbrake" qui permet de freiner aérodynamiquement la voiture grâce aux ailerons actifs.

Le prix de la Porsche 911 GT3 RS

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS, disponible en Clubsport et pack Weissach, s'affiche à 229 517 € en Allemagne.