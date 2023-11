Le fait que Manthey Racing travaille sur un nouveau package pour la Porsche 911 GT3 RS n'est plus un secret. Nous avons vu un prototype s'essayer sur le Nürburgring au début du mois et aujourd'hui, une autre voiture d'essai fait son apparition sur le célèbre circuit allemand. Il s'agit d'une machine à l'allure plutôt agressive et nous devons admettre qu'elle semble inarrêtable à l'attaque des virages du 'Ring'.

Un nouveau kit par Manthey

Nous aimerions d'abord parler de l'aile géante à l'arrière. Comparé à une 911 GT3 RS de série, cet aileron semble plus large et un peu plus haut par rapport à la ligne de toit. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en haut de cette page, l'aileron est actif, c'est-à-dire qu'il tourne en fonction de l'accélération ou de la décélération de la voiture. Un autre nouvel élément aérodynamique est visible sous la forme d'un aileron sur le toit et de nombreux autres déflecteurs d'air plus petits. Tous ces éléments ne sont pas disponibles sur la 911 GT3 RS ordinaire.

Galerie: Porsche 911 GT3 992-Series Manthey Performance Kit

13 Photos

En plus des améliorations aérodynamiques, ce prototype serait équipé d'un système de freinage amélioré. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais cela devrait faire partie d'une amélioration des performances, destinée à rendre la voiture encore plus performante sur circuit. D'autres modifications devraient inclure une suspension plus rigide, ainsi qu'un poids à vide inférieur à celui de la voiture d'usine.

Pas de changements sous le capot

En revanche, nous ne nous attendons pas à des changements sous le capot. Si Manthey met l'accent sur l'aérodynamique, le freinage et la suspension, le moteur flat-six atmosphérique de 4,0 litres devrait rester inchangé. Dans cette application, le moteur génère 518 chevaux, propulsant la voiture de l'arrêt à 100 km/h en environ 3,0 secondes. La puissance est transmise aux roues par une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports, qui devrait elle aussi rester inchangée.

La 911 GT3 RS est déjà une voiture de course pour la route, mais avec les améliorations apportées par Manthey, elle sera encore mieux préparée pour les week-ends sur circuit. Mais ce n'est pas donné. Le kit Manthey pour la 911 GT3 coûte 54 146 euros et, à première vue, ce nouveau kit a l'air encore plus hardcore. La 911 GT3 RS 2023, quant à elle, se vend actuellement au moins 212 811 euros et la mise à niveau pourrait porter ce chiffre plus près de 283 434 euros.

En attendant, Porsche travaille déjà sur une version actualisée de la 911 GT3.