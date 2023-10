La BMW M3 Touring combine les performances de la berline sportive de la marque avec un toit allongé qui permet aux propriétaires de transporter plus de chargement. Le média allemand Sport Auto a eu la chance de voir à quelle vitesse la familiale pouvait parcourir la version de 20,6 kilomètres de la Nordschleife du Nürburgring. Le pilote Christian Gebhardt a réalisé un temps de 7 minutes et 34,39 secondes.

Un temps qui n'a rien à envier aux supercars

Pour mettre ce chiffre en perspective, lorsque BMW a effectué son tour officiel de la M3 Touring sur le Nürburgring, le pilote Jörg Weidinger a parcouru le circuit de 20,6 km en 7 minutes et 30,3 secondes. La version de 20,832 kilomètres a été bouclée en 7 minutes et 35,060 secondes. Il s'agit d'un nouveau record pour un break sur le célèbre circuit allemand. Ce temps est d'autant plus impressionnant que l'asphalte était humide par endroits, ce qui signifie que Weidinger aurait pu aller plus vite dans des conditions idéales.

Galerie: BMW M3 Touring (2022)

80 Photos

Sport Auto a testé une Lexus LFA équipée du pack Nürburgring en 2012 et a obtenu un temps de 7 minutes et 34 secondes. La publication allemande a également bouclé le parcours en 7:34 à bord d'une Koenigsegg CCR en 2010. Certes, il s'agit de supercars plus anciennes, mais ces temps illustrent l'évolution des performances automobiles.

La Mercedes-AMG One détient le record du tour pour une voiture de série en 6 minutes et 35,183 secondes.

Un restylage à venir pour la M3 Touring

Des clichés montrent que BMW a travaillé sur des versions rafraîchies de la berline M3 et de la Touring. Un nouveau bouclier avant avec des entrées d'air plus anguleuses semble être le changement extérieur le plus important.

La M3 Touring utilise un six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur, développant 503 chevaux. Le seul groupe motopropulseur disponible est une boîte automatique à huit rapports qui transmet la puissance au système de traction intégrale xDrive de BMW. Toutefois, les conducteurs peuvent sélectionner un mode de propulsion arrière à partir du système d'infodivertissement. Les spécifications officielles indiquent que le break peut atteindre 100 km/h en 3,6 secondes et atteindre une vitesse de pointe limitée à 250 km/h ou 280 km/h avec l'ensemble M Driver's Package en option.

Le break reçoit des renforts supplémentaires sous la carrosserie, et le toit allongé ajoute également un peu de poids. Au final, la Touring pèse environ 90 kg de plus qu'une berline M3.

L'intérieur est également légèrement différent de celui de la quatre portes, puisqu'il adopte un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces et un écran d'infodivertissement de 14,9 pouces qui partagent le même cadre.

Selon de récentes rumeurs, BMW préparerait une M3 CS Touring encore plus puissante que l'actuelle familiale. Comme la berline CS, elle développerait 543 ch. Le bouclier avant, le diffuseur arrière et l'aileron arrière seraient en fibre de carbone. Le modèle le plus puissant devrait arriver en 2025.