BMW a récemment teasé le X2 de deuxième génération et le moment est enfin venu pour ses débuts complets et officiels. Le X2 2024 arrivera chez les concessionnaires, en mars, avec un nouveau style, deux groupes moto-propulseurs et de nouvelles technologies embarquées. Le crossover apparaîtra en public au Salon de l’auto, à Tokyo, qui débute le 26 octobre.

La ligne de toit du X2 se fond harmonieusement vers l'arrière, créant une silhouette élancée semblable à celle d'un coupé, ce que nous connaissions déjà grâce aux photos espion du modèle. L'avant droit, les passages de roue évasés et l'arrière puissant dégagent un air de confiance et de présence, donnant au crossover une apparence plus mature que son prédécesseur. Les phares spécifiques au modèle, une nouvelle version des feux arrière et la calandre BMW éclairée en option distinguent le X2 de son frère, le X1. Il s’agit également de la première BMW compacte à être proposée avec des roues de 21 pouces, en option.

Plus grand et plus technologique

Les panneaux de carrosserie du X2 présentent des surfaces épurées avec un nombre minimal de lignes dynamiques et les poignées de porte sont intégrées au ras de la carrosserie. La zone élancée des vitres latérales contribuent au profil plus élégant du X2 tandis que des barres de toit, en noir brillant, sont disponibles en option. En termes de dimensions, le X2 a augmenté de 19 cm en longueur pour atteindre 4,56 mètres, tandis que son empattement est plus long d’environ 2,3 cm par rapport au modèle sortant.

À l'intérieur, l’habitacle est non seulement plus spacieux mais BMW a aussi mis l'accent sur la commande tactile et vocale via l'écran incurvé BMW et l'assistant personnel intelligent de la marque, alimentés par le nouveau BMW iDrive 9, qui a été lancé pour la première fois sur le BMW X1 M35i xDrive, en juin 2023. L'écran central incurvé se compose d'un écran d'informations de 10,25 pouces et d'un écran d'info-divertissement de 10,7 pouces, fusionnant parfaitement derrière une surface en verre incurvée.

L'outil QuickSelect permet une activation rapide des fonctions sélectionnées sans avoir à plonger dans les sous-menus, et une pression sur l'icône d'accueil ramène les utilisateurs à l'écran d'accueil. Enfin, on trouve une caméra orientée cabine qui peut prendre des photos et enregistrer des vidéos. Quant au coffre, il offre une capacité de chargement de 560 à 1 470 litres, selon la version choisie.

Une ribambelle de moteurs

Comme ses prédécesseurs, les X1 et iX1, le nouveau SUV de la marque bavaroise propose tous les moteurs possibles : thermique avec une hybridation légère, en hybride rechargeable, diesel et en électrique. Pour l’essence, un moteur trois cylindres sDrive18i sera proposé avec une puissance de 136 ch tandis que la version xDrive23i sera équipée d’un moteur quatre cylindres, de 204 ch.

On compte deux variantes PHEV : une xDrive 25e de 245 ch et une xDrive 30e de 326 ch, toutes les deux alimentées par un trois cylindres de 1,5 litre, pour la partie thermique en traction, de 136 et 150 ch, respectivement. Ils sont accompagnés par un moteur électrique associé aux train arrière.

Côté diesel, vous avez le droit à la variante sDrive18d, d’une puissance de 150 ch. La version xDrive23d proposera le diesel avec une technologie d’hybridation légère qui développe 211 ch. À l’été 2024, une deuxième variante entièrement électrique et un autre modèle à moteur diesel complèteront la gamme du BMW X2.

Les deux modèles X2 sont exclusivement équipés d'une transmission à double embrayage, à sept rapports. Cette transmission de dernière génération offre un actionnement électrique, un écart de rapport de démultiplication plus large et une efficacité interne améliorée. Elle passe automatiquement en mode Park lorsque le moteur est éteint et un frein de stationnement électrique est systématiquement appliqué en cas de stationnement sur une pente.

De plus, la boîte de vitesses intègre un différentiel mécanique à glissement limité pour maximiser la traction et la stabilité de conduite. La production mondiale du nouveau BMW X2 aura lieu dans l'usine de Ratisbonne, en Allemagne.