La BMW M4 va bénéficier d'un rafraîchissement ou d'un Life Cycle Impulse pour reprendre la terminologie de la marque allemande. Celle-ci est la variante CS. Cette vidéo montre la M4 sur le Nürburgring et sur les routes proches du célèbre circuit.

La vidéo commence par montrer la M4 CS entrant sur le circuit, ce qui donne une excellente occasion de l'entendre accélérer. La sonorité du moteur est un peu éraillée, mais il y a aussi des graves. Le conducteur pousse la BMW à fond sur le circuit et on entend les pneus crisser.

La vidéo passe ensuite sur la voie publique, ce qui permet de mieux voir la M4 CS. Le design de l'avant est complexe. Il comprend un becquet avant proéminent. Le bouclier présente des entrées d'air verticales sur les bords extérieurs et une paire de grandes ouvertures de chaque côté. Le modèle continue d'être doté d'une calandre massive avec des barres transversales qui créent des sections trapézoïdales dans les parties supérieure et inférieure. Les phares semblent avoir la même forme, mais avec des graphismes actualisés à l'intérieur.

L'arrière arbore un petit spoiler sur le coffre. Les feux arrière sont dissimulés, ce qui laisse supposer qu'ils pourraient être dotés de nouveaux graphismes. Le système d'échappement est composé de quatre pots.

Plus de carbone pour plus de légèreté

Selon une récente rumeur, la CS se situerait entre la M4 classique et la CSL, une voiture encore plus sexy. Franciscus van Meel, directeur général de BMW M, a déclaré que cette variante arriverait à la mi-2024. La CS utiliserait un six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur développant 543 chevaux. Le moteur serait couplé à une boîte automatique à huit rapports.

La M3 CS pèse 34 kilos de moins que le modèle standard grâce à l'utilisation d'une grande quantité de plastique renforcé de fibres de carbone pour des composants tels que le capot, le toit, le becquet, le diffuseur, les coques de rétroviseurs et bien d'autres encore. On peut supposer que la variante M4 suivra un régime similaire. Le reste de la gamme Série 4 bénéficiera d'un rafraîchissement similaire. Leur arrivée est prévue pour 2024.

