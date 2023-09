BMW va ajouter une nouvelle M4 à sa gamme. Le constructeur automobile présentera le M4 CS, qui se situera entre le modèle standard et la variante CSL plus sportive.

Franciscus van Meel, le PDG de BMW M, a déclaré à Autocar que la M4 CS arriverait chez les concessionnaires à la mi-2024 et que ce ne serait pas la seule mise à jour à venir dans la gamme M du constructeur. La nouvelle M4 CS sera lancée aux côtés des versions mises à jour des M3, M4 et M5, y compris la M5 Touring break.

Galerie: À quoi ressemblera la BMW M5 Touring ?

2 Photos

BMW a déjà ajouté la M3 CS à sa gamme plus tôt cette année, et la M4 CS devrait présenter les mêmes améliorations que sa sœur à quatre portes. Sous le capot, nous nous attendons à trouver le moteur six cylindres en ligne S58 biturbo de 3,0 litres de la marque allemande, qui développe 543 chevaux et 649 Nm de couple. Attendez-vous à ce que BMW propose la M4 avec une transmission automatique à huit vitesses.

Galerie: 2024 BMW M3 CS

82 Photos

Plus de puissance…et de plastique ?

Cette nouvelle CS devrait perdre quelques kilos si elle veut se faufiler entre la M4 classique et la CSL. À titre d’exemple, la M3 CS a perdu 34 kilos en utilisant du plastique renforcé de fibres de carbone. BMW a utilisé ce matériau léger pour le capot, le séparateur avant, le diffuseur arrière, les prises d'air, le couvercle de coffre, les coques des rétroviseurs et sur le toit de la berline.

Galerie: BMW M4 (2020)

22 Photos

La diminution du poids à vide et la puissance supplémentaire ont réduit le temps du 0 à 100 km/h de la M3 CS de deux dixièmes de seconde, soit à 3,2 secondes. La M4 ordinaire a besoin de 3,4 secondes pour atteindre cette vitesse, on peut donc s’attendre à une amélioration similaire (pratique sur l’autobahn n’est-ce pas).

Galerie: BMW M4 CSL (2022)

39 Photos

La M4 CS ne va pas arriver dans l’immédiat, mais son ajout à la gamme n'est pas surprenant. En décembre dernier, Meel avait déjà fait allusion à l’arrivée de ce modèle dans la gamme, car il manquait tout simplement. Il y a quelques semaines, BMW a d’ailleurs emmené un prototype anonyme basé sur la M4, sur le circuit du Nürburgring.