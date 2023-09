L'autoroute allemande est l'un des derniers endroits où vous pouvez conduire aussi vite que vous le souhaitez, ou du moins aussi vite que votre voiture le permet. Cependant, même sans limites, il est difficile d'atteindre la vitesse maximale de certains véhicules en raison du trafic ou de l’état de la route sur certaines portions.

Mais comment ne pas résister à la tentation lorsque l’on possède une voiture comme la BMW M5 Competition (plus précisément, une M5 F90)? Le V8 bi-turbo de 4,4 litres produit 617 chevaux et 750 Nm de couple. C'est assez de puissance pour propulser la berline de presque deux tonnes à 100 km/h en 3,2 secondes et elle dépasse les 305 km/h lorsqu'on lui offre suffisamment d’asphalte.

Et malgré son poids, la M5 ne se fait pas prier. En 2019, version standard a réalisé un temps au tour de 7 minutes et 38,95 secondes au Nürburgring et la variante Compétition a battu ce temps avec un tour, en 7:35.90.

L’avion de chasse des autobahns

Dans cette vidéo, la puissante berline effectue plusieurs passages au-dessus de 280 km/h et atteint même 308 km/h à un moment donné. La M5 accélère comme un jet privé, prenant son élan comme si elle s'apprêtait à quitter le sol avec, en prime, le grognement sous du V8. Comme les autres voitures flanquées du célèbre M, la M5 actuelle est une machine incroyable capable de délivrer des performances remarquées et elle ne laisse pas indifférent.

Dernièrement, une nouvelle BMW M5 a été testée au Nürburgring. Prévue pour 2024, cette prochaine version conserve le moteur V8 et ajoute une puissance hybride. À en juger par ce que nous avons entendu, la prochaine M5 sera plus rapide et plus performante mais pour l’instant, nous pouvons profiter de la performance audacieuse de la variante actuelle, sans aucune forme d’hybridation qui plus est.

