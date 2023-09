À l'ère des SUV et à l'aube de l'ère des véhicules électriques, les coupés à moteur à combustion sont difficiles à vendre. Mercedes pense avoir trouvé un compromis pour satisfaire les comptables de la marque et les passionnés de ce type de moteur. Comment ? En supprimant les coupés C63 et E63 et en les remplaçant par le coupé CLE 63. Un prototype lourdement camouflé de la nouvelle voiture de luxe sportive à deux portes a été surpris en train de s'entraîner sur le mythique tracé du Nürburgring.

Nous pouvons facilement deviner qu'il s'agit de la version "63" plutôt que de la version AMG inférieure en regardant l'arrière du véhicule. Il est difficile de ne pas remarquer la forme rectangulaire (au lieu de ronde) des quatre sorties d'échappement. Le coupé sportif semble disposer d'une carrosserie de série, avec un aileron arrière imposant, de généreuses prises d'air et la calandre Panamericana familière. Il semble collé à la route grâce à sa suspension abaissée et plus rigide, avec des roues et des freins plus grands.

19 Photos

On ne sait pas encore quelle sera la motorisation de la toute première CLE63. Le puissant V8 utilisé par les anciennes C63 et E63 ne se retrouvera pas sous le capot, où AMG optera pour un moteur plus petit. Certains prétendent qu'elle utilisera le quatre cylindres électrifié de la nouvelle C63, mais cela n'aurait pas beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que les clients peuvent obtenir le CLE 450 4Matic avec un moteur à six cylindres en ligne.

Nous pensons qu'il serait étrange d'installer un moteur plus petit dans le modèle AMG haut de gamme de Mercedes. Il est vrai qu'il produirait globalement plus de puissance après l’intégration du moteur électrique, mais le fait d'avoir un moteur plus gros dans le modèle non AMG n'est tout simplement pas une bonne chose. La division performance de Mercedes est déjà suffisamment contestée après avoir divisé par deux le nombre de cylindres de la C63.

Dans cette optique, Affalterbach pourrait envisager un hybride rechargeable différent basé sur le moteur 3,0 litres. Cette configuration est envisagée pour les futures berlines et breaks E63, certains rapports affirmant que le six cylindres en ligne et le moteur électrique délivreront une puissance combinée de plus de 700 chevaux. C'est logique si l'on considère que la C63 développe déjà 671 chevaux.

Une version décapotable de la CLE 63 est également prévue, tandis que l'AMG GT Roadster a été progressivement abandonnée et indirectement remplacée par l'AMG SL. N'oublions pas que Mercedes a également abandonné la Classe S Coupé/Convertible et la SLC, qui étaient toutes proposées en version AMG. La gamme sera encore simplifiée dans les années à venir, puisque certaines compactes seront supprimées.