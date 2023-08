Au début du mois, Car and Driver a cité deux sources indépendantes proches du programme d'AMG concernant le retour du V8 dans les C63 et E63. Quelques jours plus tard, Auto Motor und Sport s'est entretenu avec un ingénieur d'AMG qui a nié le rapport original, le qualifiant de "pure absurdité". Malheureusement, le V8 va disparaître dans ces deux voitures. The Drive s'est entretenu avec le PDG d'AMG qui a bel et bien confirmé que le moteur de 4,0 litres ne reviendrait pas.

Dans une interview lors de la Monterey Car Week, Michael Schiebe n'a pas hésité à "démentir définitivement" les rumeurs selon lesquelles les C63 et E63 reviendraient au moteur V8. Le grand patron de Mercedes-AMG a ajouté que la décision de réduire la taille du véhicule et de l'électrifier était la bonne décision, étant donné que les concurrents proposent également des hybrides sportifs dotés de moteurs plus petits.

Galerie: Mercedes-AMG C63 et E63 édition finale

12 Photos

Par conséquent, la C63 conservera son hybride rechargeable basé sur un moteur quatre cylindres de 2,0 litres, tandis que la E63 devrait utiliser un six cylindres en ligne de 3,0 litres et devenir également une hybride rechargeable. Sur les photos ci-dessus, la "Final Edition" des deux berlines hautes performances (de la précédente génération) a marqué la fin du chemin pour les modèles à huit cylindres.

Les grosses cylindrées se meurent

Chez les rivaux, BMW a une approche différente étant donné que la M3 a toujours un six cylindres en ligne et qu'elle le conservera probablement jusqu'à la disparition du modèle de l’actuelle génération dans les années à venir. Pendant ce temps, il a été confirmé que la nouvelle M5, qui arrive en 2024, conservera le V8, même s'il fera partie d'une configuration hybride rechargeable, une fois de plus.

Galerie: BMW M5 Nürburgring

12 Photos

Audi Sport a déclaré qu'elle ne lancerait jamais de voitures RS à quatre cylindres, ce qui signifie que la prochaine RS4 conservera son V6. Le grande soeur, la RS6, conserve pour le moment le puissant V8, avec une version agressive du super break d'Ingolstadt qui arrivera en 2024 avec encore plus de puissance.

Galerie: Audi RS6 Avant 2025 photos espion

37 Photos

C’est (très) regrettable, mais le temps presse pour les moteurs thermiques à grande cylindrée. Cela est particulièrement vrai dans l'Union européenne, où des réglementations plus strictes en matière d'émissions obligent les constructeurs automobiles à réduire leurs capacités et/ou à s'électrifier. Avec les normes Euro 7 prévues pour 2025, les jours sont comptés pour les gros moteurs essence. Un autre clou dans le cercueil du thermique est la lourde fiscalité appliquée dans certains pays, et pas seulement en Europe.