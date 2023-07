Audi, BMW et Mercedes-Benz sont des rivaux de longue date, et les trois constructeurs allemands de voitures prémium ne se gênent pas pour se battre sur les circuits. La BMW M5 Competition, la Mercedes-Benz E63 S et l'Audi RS6 Performance sont des voitures familiales très performantes.

L'Audi RS6 Avant Performance est la plus puissante de ce groupe. Elle est équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 630 chevaux et 850 Nm de couple. Audi transmet la puissance aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à huit rapports.

Galerie: 2021 BMW M5 Competition

8 Photos

La BMW M5 Competition possède le plus gros moteur, d'une cylindrée de 4,4 litres. Le V8 biturbo développe 625 ch et un couple de 750 Nm, que le constructeur transmet au système xDrive à transmission intégrale par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à huit rapports.

La Mercedes-Benz E63 S est la moins puissante : elle utilise un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 612 ch et 850 Nm de couple. Elle dispose d'un pignon supplémentaire dans la transmission pour neuf vitesses et est équipée d'une transmission intégrale.

Si l'Audi est la plus puissante, elle a aussi un inconvénient : elle est la plus lourde de la course. La RS6 pèse 2089 kg. La BMW est la plus légère avec un poids de 1864 kg, tandis que la Mercedes se partage la différence avec un poids de 1918 kg.

Le poids de l'Audi n'est devenu un problème que lors des deux courses lancées, qu'elle a perdues. La BMW, plus légère, a remporté les deux courses, devançant la Mercedes qui a pris la deuxième place à chaque fois.

Cependant, l'Audi a brillé lors des drag races, remportant les deux premières manches, la Mercedes prenant la troisième place. Cependant, la BMW a pris la première place dans la dernière course, l'emportant de justesse, même si la M5 et la RS6 ont terminé la course dans le même temps de 11,1 secondes. La Mercedes avait besoin de 11,3 secondes pour parcourir 400 mètres.

Le poids supplémentaire de l'Audi n'a pas entamé ses performances lors du test de freinage. La RS6 s'est arrêtée sur la plus courte distance, battant la BMW qui a battu la Mercedes. Les trois voitures sont des concurrentes directes, et le trio offre des résultats similaires, mais le conducteur derrière le volant a aussi son importance.