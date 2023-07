Dacia va s'engager dans le Championnat du monde de rallye-raid, en 2025. Cela inclut également la participation du constructeur roumain, issu du groupe Renault, au Dakar avec un sacré talent au volant…

La marque se donne enfin les moyens de ses ambitions puisque l’on va retrouver un certain Sébastien Loeb au volant, neuf fois champion du monde des rallyes et qui a terminé trois fois sur la deuxième marche du podium au Dakar en 2017, 2022 et 2023.

Le français ne devrait pas être perdu au volant de sa future Dacia puisque la marque va s’appuyer sur Prodrive pour développer ses prototypes en vue du rallye-raid. Il s’agit de équipe avec laquelle Loeb a couru ses derniers Dakar. La voiture sera présentée au début de l'année 2024.

Voici ce que Loeb a déclaré sur ce futur partenariat :

La légende des rallyes sera associé à Cristina Gutiérrez, championne des rallyes tout-terrain (catégorie féminine) en 2012 et première femme à remporter un championnat du monde dans la catégorie Rallye-Raid, en 2021. Les deux pilotes se connaissent d’ailleurs assez bien pour avoir collaboré en Extreme E ces dernières années.

Concernant Dacia, cet engagement en rallye-raid sera l'occasion de développer la marque sous tous ses aspects. La marque a préciser ses ambitions et notamment celle d'expérimenter des carburants durables fournis par le pétrolier saoudien Aramco d'après Denis Le Vot, le directeur général du constructeur.

"C'est un banc d'essai pour de nouveaux moteurs et de nouvelles solutions. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le Dakar d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, il devient un laboratoire pour la mobilité bas carbone et Dacia s'investit pleinement là-dedans. Il ne s'agit pas de développer la mobilité électrique accessible de demain, mais d'exporter les solutions thermiques et hybrides du groupe. On continuera également à travailler sur une alternative pour les émissions bas carbone, et c'est pourquoi on participera au Dakar avec les carburants durables d'Aramco. Notre mission est d'incarner le véhicule thermique à faibles émissions. L'autre raison pour laquelle nous nous engageons vient du fait que cette course est comme nous, l'ADN de Dacia correspond à celui du Dakar et vice-versa. C'est une aventure humaine, sportive et technique tout comme l’est Dacia."