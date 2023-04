Née en 1968 puis relancée par le Groupe Renault à partir de 2004 en Europe et dans les pays méditerranéens, Dacia propose voitures revendiquant un rapport qualité/prix serré. Dacia propose des voitures simples, et le marché lui donne raison.

Les modèles Dacia sont devenus une référence pour les acheteurs, notamment le Sandero, voiture de grande distribution la plus vendue en Europe chaque année depuis 2017, Duster, SUV le plus vendu aux particuliers européens depuis 2018, et Jogger, voiture familiale polyvalente du segment C. Présente dans 44 pays, Dacia a vendu plus de 8 millions de véhicules depuis 2004.

Dacia a vendu un total de 171’789 véhicules au cours du premier trimestre 2023, enregistrant une croissance de 34,3 % par rapport au début de l’exercice 2022.

Ce n’est pas seulement en France, mais plus généralement en Europe que Dacia rencontre le succès commercial : La part de la marque française sur le marché européen des véhicules particuliers a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 4,6 %, soit la plus forte progression parmi les 30 premières marques automobiles.

Le Sandero trouve son public partout

Plus précisément, ce sont 68’318 Dacia Sandero qui ont été immatriculés, soit une hausse de 26,1 % par rapport à la même période l'année dernière. Le Sandero conserve sa première place sur le marché européen. Le Dacia Duster progresse quant à lui de 23,9 % par rapport au 1er trimestre 2022 et conserve sa place sur le podium des SUV en Europe.

Le Jogger affiche aussi des chiffres satisfaisants pour Dacia, avec 23’330 ventes réalisées en Europe au premier trimestre. Le modèle a désormais franchi le cap des 80’000 unités vendues depuis son lancement.

Sur le podium européen des VE, Dacia Spring maintient sa dynamique commerciale avec 14 494 ventes.

Le premier marché demeure la France

Bien entendu, le premier marché de Dacia reste la France, avec un total de 38’938 véhicules vendus dans l’Hexagone en ce début d’année. Un volume de ventes record pour la marque, qui atteint sa meilleure part de marché historique, renforçant ainsi sa troisième place sur le marché local. Quatre modèles Dacia figurent parmi les dix voitures les plus vendues : la Sandero, le Spring (véhicule tout électrique le plus vendu), le Duster et le Jogger, qui se classent respectivement en première, quatrième, cinquième et dixième position.

En Italie, Dacia a vendu 25’142 unités sur les trois premiers mois de l'année. Dacia a également connu une forte croissance en Allemagne, où elle a vendu 16’399 unités. Enfin, en Espagne, les ventes ont fortement progressé au premier trimestre (+ 140 %). Dacia partait de plus bas mais a tout de même vendu 11’650 unités.