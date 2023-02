Le marché automobile européen a connu une année difficile en 2022, mais certains modèles se sont quand même distingués en occupant les premières places du classement des ventes. Selon les données de JATO, la voiture neuve la plus vendue en Europe a été la Peugeot 208 avec 206'816 unités vendues dans 30 marchés européens, renversant la longue domination de la Volkswagen Golf.

Les ventes de la 208 ont augmenté de 5% par rapport à l'année précédente, marquant le retour de Peugeot à la première place depuis 2007.

La C3 et la 2008 en dehors du top 10

Un autre grand vainqueur parmi les dix premiers est Fiat avec sa 500, qui est passée de la neuvième place en 2021 à la quatrième place l'année dernière. Le Volkswagen T-Roc a également connu une progression significative, passant de la sixième place à la troisième, devenant le SUV le plus vendu en Europe.

D'un autre côté, la Peugeot 2008 et la Citroën C3 ont toutes les deux disparu du top 10, avec une baisse de 28% des ventes pour la 2008. Ces deux modèles ont été remplacés par le Hyundai Tucson et le Dacia Duster.

Tesla crée la surprise

La Tesla Model Y a connu un très grand succès, devenant le véhicule électrique le plus vendu en Europe avec 138'128 unités vendues. Le Toyota Yaris Cross a aussi connu une forte augmentation, avec une hausse de 27'272 unités de son volume de ventes par rapport à l'année précédente.

Le Kia Sportage a également enregistré des chiffres de vente impressionnants avec l'arrivée de sa dernière génération, devenant le deuxième SUV du segment C le plus vendu. Les autres modèles qui ont connu du succès en 2022 sont l'Opel Mokka, la Peugeot 308, la Cupra Formentor, le Renault Arkana et la Mercedes Classe C.

En conclusion, malgré l'année difficile pour le marché automobile européen, il y a quand même eu des modèles qui se sont bien vendus. La Peugeot 208, la Fiat 500 et le Volkswagen T-Roc ont été quelques-uns des grands gagnants, tandis que la Tesla Model Y, la Toyota Yaris Cross et le Kia Sportage étaient parmi les étoiles montantes.