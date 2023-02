Les coupés et le SUV Purosangue font partie des modèles les plus vendus de sa gamme mais Ferrari n'oublie pas l'attrait des cabriolets au moment de songer à ses supercars de demain. Les ingénieurs de Maranello travaillent actuellement sur de nouvelles solutions pour rendre les "Spiders" encore plus polyvalentes.

Il y a peu, CarBuzz a découvert que Ferrari avait déposé auprès de l'USPTO, l'agence chargée d'émettre des brevets et des marques déposées aux États-Unis, deux nouveaux concepts.

Nouveau look

Ferrari a abandonné le toit rétractable traditionnel pour utiliser les sièges arrière comme composant aérodynamique. Les sièges arrière peuvent ainsi "fermer" l'habitacle lorsqu'ils ne sont pas utilisés grâce à un mécanisme complexe. En étant inclinés vers les sièges avant, ils créent une surface plate qui minimise la traînée tout en donnant au véhicule un look différent.

Les avantages sont multiples. Tout d'abord en termes de poids, puisque l'ensemble de la structure n'a pas besoin de toit. De plus, cela améliore l'efficacité aérodynamique en réduisant le flux d'air et le bruit.

En ce qui concerne le deuxième brevet, Ferrari s'est creusé la tête sur le transport de gros objets dans l'habitacle, avec et sans toit. En observant les croquis, on peut imaginer que le toit et la partie centrale des sièges arrière les recouvrent.

Le fait que Ferrari dépose des brevets ne veut pas dire que nous verrons prochainement ces solutions sur un modèle de série. Cependant, si tel était le cas, nous parerions sur les successeurs des Portofino M et SF90 Spider.