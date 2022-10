La Ferrari SF90 Spider fait partie des cabriolets les plus rapides et les plus puissants de la planète. Cependant, lorsqu'il s'agit de préparation, la puissance n'est jamais suffisante comme en témoigne cette nouvelle création de Novitec.

Après s'être déjà occupé de la version non découvrable, le préparateur allemand a également mis au point la Spider, en portant le style, et surtout, les performances à un niveau supérieur.

Une hybride de plus de 1 109 ch

Le groupe motopropulseur, hybride rechargeable de Ferrari, a été mis à jour par les ingénieurs de Novitec. Le V8 4.0 L, a reçu une augmentation de 109 ch, tandis que le système d'échappement a été remplacé, avec des tuyaux d'échappement de 112 mm, des inserts en fibres de carbone et des soupapes actives pour modifier le son.

En conséquence, la SF90 Spider atteint un total de 1 109 ch et 918 Nm de couple (+118 Nm), tandis que l'accélération de 0 à 100 km/h a été améliorée d'un dixième pour atteindre 2,4 secondes. Le 0 à 200 km/h quant à lui est couvert en 6,3 secondes. La vitesse de pointe reste inchangée à 340 km/h.

Injection de style et d'aérodynamisme

Il n'y a pas seulement des modifications faites au niveau du moteur. Naturellement, Novitec est également intervenu sur l'esthétique de la SF90 Spider avec un kit carrosserie aérodynamique qui a affiné encore plus la puissante Ferrari.

À l'avant, on trouve une lame avant en carbone, tandis qu'à l'arrière, un diffuseur agressif a été installé.

La supercar de Maranello est également équipée de nouvelles jantes en alliage de 21 pouces, montées sur des pneus 255/30 à l'avant et 325/25 à l'arrière.

Pour l'intérieur de la SF90 Spider, Novitec souligne que chaque client peut demander une personnalisation maximale concernant les couleurs et les garnitures.