On dit que la vie commence à 40 ans. Que ce soit vrai ou non, celle de l'attaquant suédois de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a commencé par un cadeau très spécial : une Ferrari SF90 Spider, la voiture hybride de 1000 ch de Maranello. Il s'agit du modèle de route le plus puissant jamais créé par le Cheval Cabré, et c'est une excellente façon de célébrer l'entrée dans cette nouvelle décennie.

Un cadeau à 465 000 euros (sous réserve de personnalisation) présenté, comme de coutume, sur les médias sociaux avec un simple post "Happy Birthday to Zlatan", à la troisième personne évidemment, et une photo de l'hypercar Ferrari, avec sa carrosserie dorée.

Ne manquez pas : DIAPORAMA - Les voitures les plus cools de Zlatan Ibrahimovic

Un garage de plus en plus rempli

La passion d'Ibra pour les voitures n'est certainement pas récente et a été alimentée au fil des ans par quelques "fantaisies". Il y a un an, à 39 ans, il s'est offert une Porsche 911 Targa 4S, tandis que les bougies de son gâteau de 38 ans ont été soufflées en pensant à la Ferrari SP2 Monza, la barchetta biplace à moteur V12 que le joueur suédois s'est offert pour fêter son anniversaire. On se souvient également l'avoir vu au volant d'une Porsche 918 Spyder !

Une belle collection, avec quelques 2260 ch répartis sur trois voitures au cours des trois dernières années. Ibrahimovic sait comment célébrer ses anniversaires.

La reine de Maranello

Présentée il y a un peu moins d'un an, la Ferrari SF90 Spider est la "découvrable" la plus puissante jamais produite à Maranello, avec la même motorisation que le coupé : un V8 4,0 litres biturbo de 780 ch associé à un moteur électrique arrière et à deux moteurs électriques avant RAC-e (total 162 kW - 220 ch) pour un total de 1000 ch. Et la possibilité de se déplacer en mode électrique sur environ 25 km.

Le tout en atteignant une vitesse maximale de 340 km/h et en passant de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes.