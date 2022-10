Du 22 au 24 septembre 2022 se tenait la vente aux enchères de la collection de Gene Ponder organisée par RM Sotheby's. 1163 lots ont été mis en vente pour un montant total de 24 315 417 $ ! Les 977 enchérisseurs ont pu s'offrir des objets de toutes sortes dont des calandres Jaguar et MG, des casques d'époque Bugatti, des magazines automobiles, des modèles miniatures, etc.

Un heureux client s'est offert la Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1960 pour 1 595 000 $, un autre a obtenu la Bugatti Type 57SC Atlantic Recreation de 1938 d'Erik Koux contre 1 155 000 $. On peut aussi citer la Maserati 3500 GT Spyder de 1960 par Vignale qui a rapporté 770 000 $ et l'Aston Martin DB2/4 Drophead Coupé de 1954 par Graber à 687 500 $.

Parmi tous ces lots, il y avait aussi un lit Ferrari que RM Sotheb'ys est parvenu à vendre pour la modique somme de 5175 $. Qu'a-t-il de spécial ? Il semblerait que ce soit un lit officiel vendu par Ferrari Scuderia. Il dispose des draps et de la couverture d'origine, et pour couronner le tout, il est signé de part et d'autre par Michael Schumacher ! C'est une pièce de collection comme une autre, pas sûr que l'acheteur laisse ses enfants ou ceux des autres sauter sur son lit.

On imagine qu'il n'est plus disponible dans le commerce depuis bien longtemps. Ferrari ne vend plus dans son Ferrari Store que des vêtements, des montres et des lunettes. Il y a aussi quelques objets de collection comme un modèle du volant SF21 (5150 €), un moteur avec pot d’échappement original de la F2002 (60 000 €), ou encore, un vilebrequin d’origine de la F2007 (3600 €).

D'autres constructeurs comme Bugatti s'associent à des fabricants spécialisés pour la création et la commercialisation de machine à café, de trottinettes, etc.