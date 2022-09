La Ferrari 812 GTS représentait le retour d'un V12 de Maranello dans un spider. Un modèle plein de charme et de caractère, avec sa majesté le 6.5 à aspiration naturelle pour le pousser plus fort que jamais. Elle a servi de base à la dernière création du département "Projets spéciaux" de Cavallino, là où naissent les Ferrari selon les souhaits des clients les plus exigeants.

La nouvelle pièce unique s'appelle Ferrari SP51 et rien que sa couleur de carrosserie est très spéciale : elle s'appelle Rosso Passionale, avec un traitement à trois couches et créée spécifiquement pour "habiller" le V12 super exclusif.

Pur roadster

La véritable nouveauté de la SP51 réside toutefois dans son style : contrairement à la GTS dont elle est dérivée, il n'y a pas de toit pliant sous le capot arrière. La nouvelle Ferrari one-off tombe donc dans le monde du pur roadster, sans possibilité de couvrir le cockpit pour profiter à tout moment du son magique du V12 de Maranello. Si le temps le permet.

L'élimination du toit a entraîné une modification substantielle de l'aérodynamique par rapport à la 812 GTS, d'abord par des simulations CFD, puis par des essais en soufflerie et sur route, afin de garantir l'absence totale de tourbillons dans l'habitacle et l'absence de sifflement.

Ainsi sont nés les nouveaux appendices latéraux (en fibre de carbone) placés derrière les roues avant et sur les ailes arrière, pour mieux canaliser l'air. Puis un aileron arrière apparaît, également en fibre de carbone, comme pour rejoindre les deux éléments de la bosse et rappeler presque l'univers des voitures à carrosserie "targa".

D'autres détails changent également, comme les feux avant avec un nouveau design, en ligne avec celui des dernières Ferrari, les jantes en alliage avec de petits ailerons en fibre de carbone et l'arrière, dominé par un nouveau design en forme d'arc incorporant les feux.

Le Rosso Passionale de la carrosserie est également présent dans l'habitacle de la Ferrari SP51, presque entièrement recouvert d'Alcantara avec des éléments blancs et bleus pour "casser" le tout, en écho à la bande longitudinale qui va du nez à la queue de la pièce unique de Maranello.