Les luxueux SUV sont devenus aujourd'hui les véritables fleurons des constructeurs haut de gamme. Mais à l'inverse des berlines et de certaines sportives, peu peuvent se targuer d'être équipés d'un noble V12.

Même si le V12 est en perdition, notamment à cause des normes environnementales, certains SUV se dotent encore de V12, toujours plus puissants, pas forcément plus performants, mais le 12 cylindres offre toujours un agrément de conduite incomparable que certains clients n'échangeraient pour rien au monde.

Audi Q7 V12 TDI quattro

Ni l'Audi Q7, ni l'Audi Q8 n'ont dépassé les huit cylindres, même pour les versions S et RS. Le Q7 s'est toutefois permis une version V12 diesel bi-turbo, présentée comme un concept-car en 2007, puis arrivée au catalogue dans la foulée où elle y est restée jusqu'en 2012. Même si la base moteur était différente, il s'agissait d'une sorte "d'hommage" au R10 TDI qui ont gagné les 24 Heures du Mans.

Cylindrée : 5934 cm3

Alimentation : bi-turbo

Puissance : 500 ch à 4000 tr/min

Couple : 1000 Nm à 1750 tr/min

Vitesse maximale : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,5 secondes

Bentley Bentayga Speed

Le SUV de la firme de Crewe, lancé en 2016, était équipé d'un W12 6,0 litres bi-turbo de 608 ch commun aux modèles de la famille Continental, qui n'a été rejoint que plus tard par un V8, également bi-turbo. En 2020, le puissant W12 a été réintroduit dans une version encore plus puissante avec le Bentayga Speed, le SUV le plus rapide du monde avant l'arrivée de l'Aston Martin DBX707.

Cylindrée : 5950 cm3

Alimentation : bi-turbo

Puissance : 635 ch à 6000 tr/min

Couple : 900 Nm à 1350 tr/min

Vitesse maximale : 306 km/h

0 à 100 km/h : 3,9 secondes

BMW X5 Le Mans

Le BMW X5 LM ne fut qu'un concept car, mais il est arrivé en 2000, à l'aube de l'avènement des SUV, alors qu'il était encore relativement légitime de rêver d'une version V12 pour une voiture de série. Au lieu de cela, les X5M et X6M arrivés plus tardivement étaient également équipés de V8 bi-turbo. Comme son nom l'indique, le moteur du X5 LM n'était pas celui de la Série 7, mais celui dérivé du V12 S70/3 qui avait gagné au Mans l'année précédente.

Cylindrée : 5990 cm3

Alimentation : atmosphérique

Puissance : 710 ch

Couple : 700 Nm

Vitesse maximale : 310 km/h

0 à 100 km/h : 4,7 secondes

Ferrari Purosangue

On sait encore relativement peu de choses sur le premier SUV de Ferrari, mais la principale nouvelle, confirmée par la direction du constructeur, c'est qu'il sera équipé d'un 12 cylindres atmosphérique. Cette version sera néanmoins une sorte de série spéciale, les modèles les plus vendus seront équipés d'un V8 bi-turbo ou d'un V6 hybride. Le modèle n'était pas encore sorti, nous ne disposons pas encore des détails techniques le concernant.

Lamborghini LM002

Précurseur des SUV sportifs modernes, le puissant tout-terrain de Lamborghini a reçu le moteur le plus puissant disponible à l'époque, le 5,2 litres de la Lamborghini Countach, dont la puissance est passée de 455 ch à 415 ch (portée à 420 ch depuis 1990 avec la variante à injection). Ces chiffres ne sont pas aussi impressionnants que ceux des autres modèles présents au sein de cet article, mais pour une voiture de 1986 et compte tenu de son poids de 2,6 tonnes, ses performances étaient remarquables.

Cylindrée : 5167 cm3

Alimentation : atmosphérique

Puissance : 420 ch à 5800 tr/min

Couple : 500 Nm à 5000 tr/min

Vitesse maximale : 208 km/h

0 à 100 km/h : 7,8 secondes

Mercedes-AMG G 65

Le premier Mercedes Classe G équipé d'un moteur V12 remonte à 2002 et n'a été construit qu'en cinq exemplaires sous le nom de G 63 AMG V12. Ce modèle faisait environ 440 ch. Son successeur n'est arrivé que 10 ans plus tard avec une version qui est restée au catalogue jusqu'en 2018, propulsée par le V12 bi-turbo de la S 65 AMG avec environ 610 ch, et jusqu'à 630 ch en 2015.

Cylindrée : 5980 cm3

Alimentation : bi-turbo

Puissance : 630 ch à 4800 tr/min

Couple : 1000 Nm à 2300 tr/min

Vitesse maximale : 230 km/h

0 à 100 km/h : 5,3 secondes

Rolls-Royce Cullinan

De loin le SUV le plus grand, le plus puissant et le plus cher, le Cullinan ne pouvait pas manquer d'avoir aussi le moteur le plus "opulent", l'un des plus "gros" de la production dont la cylindrée de 6,75 litres fait écho à l'histoire de Rolls-Royce. La puissance de 571 ch passe à 600 sur la version spéciale Black Badge.

Cylindrée : 6750 cm3

Alimentation : bi-turbo

Puissance : 571 ch à 5000 tr/min (600 ch en version Black Badge)

Couple : 850 Nm à 1600 tr/min (900 Nm en version Black Badge)

Vitesse maximale : 250 km/h

Volkswagen Touareg W12

Lorsqu'il a fait ses débuts en 2002, le Volkswagen Touareg avait déjà fait les gros titres avec le plus grand et le plus puissant turbodiesel vu jusqu'alors : le V10 TDI de 313 ch. Quelques années plus tard, il revient sur le devant de la scène avec le magistral W12 6,0 litres qui équipe aujourd'hui le Bentley Bentayga, mais pas encore suralimenté à l'époque.

Cylindrée : 5998 cm3

Alimentation : atmosphérique

Puissance : 450 ch à 6000 tr/min

Couple : 600 Nm à 3250 tr/min

Vitesse maximale : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,9 secondes