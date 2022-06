Commençons par remonter le temps jusqu'en septembre 2018, lorsque Ferrari a annoncé le Purosangue lors de sa journée des marchés financiers. Près de quatre ans plus tard, il n'a toujours pas été révélé, mais l'attente est presque terminée.

C'est en septembre 2022 que la firme de Maranello présentera son tout premier SUV, équipé du puissant moteur V12. L'annonce a été faite aujourd'hui lors du même événement Capital Markets Day, au cours duquel quelques autres informations ont également été divulguées.

Le Cheval Cabré entend garder le Purosangue (relativement) exclusif en limitant les livraisons aux clients à moins de 20 % des livraisons annuelles totales. En d'autres termes, le SUV ne représentera pas plus d'une Ferrari neuve sur cinq vendues à partir de 2023. La marque italienne continue de s'abstenir d'utiliser le terme SUV, se contentant de dire que le modèle ne sera "pas comme les autres".

En outre, on nous dit qu'il s'agira d'un "modèle V12 pur", c'est-à-dire qu'il sera alimenté par un moteur à aspiration naturelle. On ne qu'aimer entendre qu'il y aura encore un V12 atmosphérique pendant un certain nombre d'années, compte tenu des réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions.

Alors que la Purosangue représentera environ 20 % de toutes les ventes, la série Icona et la nouvelle hypercar seront beaucoup plus exclusifs. Ferrari affirme qu'elle limitera ces véhicules à moins de 5 % des livraisons totales, tandis que les modèles de la série spéciale, comme la 812 Competizione / 812 Competizione A, représenteront environ 10 % de toutes les ventes.

D'ici 2026, 60 % de toutes les offres seront dotées de motorisations hybrides et purement électriques, les 40 % restants étant représentés par des voitures à moteur à combustion interne. En parlant de groupes motopropulseurs, Ferrari reste très discret sur la puissance du V12 du Purosangue, mais nous savons qu'il développe 830 ch dans la 812 Competizione. En outre, une configuration plus puissante a déjà été annoncée.

Avec le Purosangue, Ferrari rejoint les Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin et Lamborghini sur la liste des marques haut de gamme qui ont leur propre SUV. McLaren devrait suivre le mouvement d'ici la fin de la décennie...et en électrique !